Власти Молдовы принесли в жертву народ и страну – торгпред РФ

28.04.2020, Москва, Елена Острякова

Российская сторона удивлена тем, что конституционный суд Молдовы по представлению депутатов, сохраняющих близость к бежавшему из страны криминальному олигарху Владу Плахотнюку, приостановил действие соглашения о предоставлении кредита на 200 млн евро.

Об этом в интервью сайту Noi заявил торговый представитель РФ в Молдове Владислав Дарвай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вкратце, то Молдова не перестаёт удивлять. Нескончаемый заряд политических элит на порождение скандалов на пустом месте демотивирует любого здравомыслящего предпринимателя налаживать с республикой какие-либо долгосрочные связи», – констатировал Дарвай.

По его словам, Россия не может понять, почему Молдова отказывается от выгодных торгово-экономических отношений.

«Если это такая жертва народом и страной, принесенная на геополитический алтарь, то мне искренне жаль… В Молдове находятся и те, кто из корыстных политических побуждений готов бесконечно коверкать и извращать российскую позицию, провоцировать напряжённость среди людей, создавать искусственные барьеры.

А после всего этого ещё и обвинять Россию, что это по её вине жить тяжело. Мы очень хорошо знаем, кто автор таких вот концепций. И это еще раз доказывает, что Молдову пытаются искусственно, даже насильно рассорить с Россией», – заключил Дарвай.