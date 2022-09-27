Военкор: Иранские «Шахиды» были цветочками, скоро начнутся ягодки – «Мухаджиры»

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Новости Украины

Российская армия пока что в боевых действиях использует только иранские дроны-камикадзе Shahed-136, но в скором времени они в паре с беспилотниками Mohajer-6 начнут чётко работать по западному высокоточному оружию, наносящему набольший урон нашему тылу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основные проблемы, которые сейчас создаются нам на Луганском, Донецком направлении – это западная высокоточка, это HIMARS, это калибр 155 миллиметров, боеприпасы Excalibur высокоточные, именно они несут основные проблемы для союзных сил. Мне кажется, логичней было эту «Герань-2» (дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства) использовать, как раз для охоты за высокоточными системами из западных поставок. Да у «Герани-2» нет камеры, которая бы могла в свободном полете, свободном режиме летать и выискивать какие-то цели. Но «Герань-2» может работать в связке с другим иранским беспилотником Mohajer-6. Мы видели, что один из них упал в Чёрное море, где выловили его украинцы. Ничего страшного здесь не вижу, мы только начинаем оперировать этими системами, ошибки неизбежны, мы учимся на своих ошибках, но этот беспилотник Mohajer-6 он имеет возможность и выискивать цель своей мощной камерой, находясь вне зоны действия РЭБ и ПВО, и наводить «Герань-2» на эти цели. Такая работа в связке двух беспилотников по высокоточным системам, наносящим наибольший урон нам в тылу, была бы предпочтительней», – рассказал Коц.