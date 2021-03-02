«Военная версия» о переговорах Лукашенко и Путина в Сочи подтвердилась

02.03.2021, Москва, Елена Острякова

Правы оказались те, кто предположил, что главной темой «таинственной встречи» президентов РФ и Белоруссии в Сочи были вопросы безопасности и обороны.

Это дал понять сегодня Александр Лукашенко, проводя совещание с силовиками и премьер-министром, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Батька заявил, что совещание проводится в рамках договоренностей с Владимиром Путиным в Сочи.

«Прежде всего, министра обороны, госсекретаря. Мы определили эти вопросы. Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 – это брехня и выдумки», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия будут координировать оборонную политику «на злобу дня» и внешнюю политику.

«Работать мы будем в рамках нашей союзной группировки и совместной противовоздушной обороны. Это святое для современной войны, если не дай Бог, это главное. Хочу, чтобы вы, военные, имели в виду, что в этом плане мы и будем работать. Все-таки, Россия – это вторая или первая армия в мире. И самое современное оружие. У нас на вооружении новейшего нет. Мы должны так выстроить систему, чтобы наши ребята могли научиться самым методикам ведения войны и обороны. Могли летать, стрелять, бронетехника, автомобильное дело, самолеты – мы должны осваивать вместе с РФ. Это направление было президентом России с воодушевлением поддержано», – сказал Лукашенко.

Он высказался и о сотрудничестве по линии предприятий военно-промышленного комплекса, включая «Интеграл», авиационное, бронетехническое направления.

«Эти наши заводы там востребованы. Давайте, говорю, кооперироваться. Президент России сказал, что это им очень интересно. Поэтому в этом направлении и правительству, и госсекретариату, минобороны надо более активно себя вести», – сказал Лукашенко.

Остаток кредита, выделенного РФ на строительство БелАЭС, он также готов потратить на военные нужды, в частности, на закупку самолетов в России.

«Я по-дружески Путину говорю: если я сэкономлю, то вы этот кредит оставьте в Беларуси на другие нужды. Допустим, на военные. Если это не напряг для экономики России, мы будем использовать остаток этого кредита, в том числе, на военные нужды. Может быть, и на закупку самолетов и более современной техники. Отторжения не было», – сказал Лукашенко.

Также произошел, по его словам, обмен документами по линии спецслужб.