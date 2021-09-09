Военный эксперт объяснил свержение президента Конде в Гвинее усталостью жителей от креатуры Франции

09.09.2021 15:19 (Мск), Москва, Максим Никифоров

Переворот в африканской стране произошел из-за желания народа получить свободу от Парижа.

Смену власти в Гвинее как ни странно, запустили антифранцузские настроения в обществе, считает руководитель телеграм-канала Astra Militarum.

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По мнению Комиссара Яррика, обстановка в африканской стране необычна тем, что там произошел не простой военный переворот, а путч, вызванный широким движением масс против колониальной политики Парижа в регионе.

«Гвинея долгое время считалась классической французской вотчиной, а президент Конде и вовсе был вхож в компанию к (Николя) Саркози и Джорджу Соросу. И естественно, Конде надеялся не на поддержку своих людей в случае классического африканского переворота — а на то, что в трудный час на помощь придут друзья», — пишет аналитик.

Влияние Пятой республики не прошло даром: в Гвинее наметилось резкое снижение уровня доходов населения, профранцузские власти заключили несколько неудачных для Конакри сделок на разработку ресурсной базы, выгоднывх только для компаний бывшей метрополии. Это привело к стремительному росту недовольства народа как политикой правительства, так и личными качествами бывшего главы государства.

«На французских деньгах и силе держался покойный президент Чада Идрис Деби. […] Сейчас мы видим, что по всей Африке наблюдаются мощные антифранцузские, и шире — антизападные настроения. Современному африканскому населению (которое Запад, несмотря на исторический прогресс, все равно считает «людьми второго сорта») уже претит такое обращение с собой и со своими странами. Это ставит под удар старую колониальную администрацию – такую, какой был гвинейский президент Конде» — добавляет руководитель Astra Militarum.

По мнению эксперта, в ближайшее время Пятая республика будет стремительно терять влияние на континенте из-за своей хищнической политики. Вполне можно ожидать целый парад военных переворотов в подконтрольных и эксплуатируемых бывшей метрополией странах.

Ранее ФАН сообщал , что новые власти Гвинеи провели встречу с послом Российской Федерации.