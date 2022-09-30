Воислав Шешель поздравил бывшие регионы Украины с возвращением в Россию
Сербская радикальная партия (СРП) и ее лидер Воислав Шешель поздравили четыре бывшие области Украины с присоединением к России.
В заявлении СРП и её лидера сказано, что они поздравляют русский народ Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с успешно проведённым референдумом и возвращением на Родину, в Россию, а президента Владимира Путина – с успешной защитой русского народа и его непоколебимой борьбой за свободу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Желаем президенту России и её народу быстрого и успешного завершения спецоперации на Украине на радость всем свободолюбивым людям мира», – добавили в СРП.
В заявлении также сказано, что «сербские радикалы поддерживают официальную политику Сербии по неприменению санкций против братской России». В СРП отметили, что постоянно выступают за максимально тесное сотрудничество между Сербией и Россией, поскольку это является позицией более девяноста процентов сербов.
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