Волонтёры пока затыкают дыры на фронте, но должна перестроиться экономика – крымский блогер

Волонтеры и благотворители продолжают обеспечивать бойцов на передовой всем необходимым, поскольку здесь и сейчас от этого зависит ход военных действий, и ждать решений тыловых служб просто некогда.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил блогер и волонтер Александр Талипов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы помогаем здесь и сейчас, не задавая вопросы, почему у военных возникают потребности. Да, есть вопросы, но с этим мы будем разбираться потом, сейчас мы помогаем чем можем, и возникающие запросы быстро отрабатываем, – заверил он. – Одно дело, когда показывают в грязи и глине по пояс украинские позиции, и наши, обустроенные так, чтобы давали возможность нести службу и обороняться как надо. Сейчас возникает много потребностей, и гражданские приборы показали себя очень эффективно. Кто бы мог предположить, что охотничий тепловизор может выполнять огромное количество функций на передовой, обычные гражданские дроны могут использоваться во многих ситуациях – в ведении разведки, в корректировке огня, в диверсии».

Несмотря на все заверения о перестройке производств и мобилизации ресурсов, по словам Талипова, запчасти на отечественные УАЗы и КамАЗы в большом дефиците.

«Я думаю, что трудности, которые сейчас испытывают на передовой, станут толчком для развития нашей военной промышленности и развития экономики России, чтобы ориентировалась на потребности. Вот для подразделений нужно приобрести очень много запчастей на автомобили, которые, в том числе, передавали волонтеры. И возникает такая ситуация, когда запчастей на российские машины нет! На «УАЗ-Патриот» я могу купить итальянские, китайские запчасти, но российских нет! Наши морпехи пробили шины на КамАЗе, и нужно поменять камеры под покрышками. А камер в продаже нет! И последние я нашёл в Воронеже! Это заняло месяц, чтобы найти, передать сюда, привезти. Безусловно, я считаю, что должен быть толчок как для развития военной промышленности, так и нашей экономики, импортозамещения. Да мы открываем на базе Nissan производство машин, но не нужно забывать, что есть другие потребности», – заключил Талипов.