«Вот это действительно важный намек»: Путин допустил возможность выхода из ОБСЕ

Президент РФ Владимир Путин допустил возможность выхода России из Совета Европы и ОБСЕ.

Об этом он заявил сегодня на Валдайском клубе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом, если эти организации будут работать над реализацией тех целей, ради которых они создавались, то перспективы их существования есть. Ну, Совет Европы – это европейская история. ОБСЕ в значительной степени тоже.

Но если они будут заниматься исключительно постсоветским пространством, пытаясь поучать независимые государства, которые были созданы на пространстве СССР, то перспектив для существования у них очень мало.

Я вас уверяю, если бы Россия вышла из одной из этих организаций, мы бы посмотрели бы, что бы с ними происходило с точки зрения участия и других стран.

Нравоучения никому не нужны. Надо смотреть шире на вопросы гуманитарного сотрудничества, если имеется в виду Совет Европы, и на вопросы безопасности на Европейском континенте в широком смысле этого слова», – сказал Путин.