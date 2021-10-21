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21.10.2021 23:52 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, ПАСЕ, Политика, Россия
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«Вот это действительно важный намек»: Путин допустил возможность выхода из ОБСЕ

Президент РФ Владимир Путин допустил возможность выхода России из Совета Европы и ОБСЕ. Об...

Президент РФ Владимир Путин допустил возможность выхода России из Совета Европы и ОБСЕ.

Об этом он заявил сегодня на Валдайском клубе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом, если эти организации будут работать над реализацией тех целей, ради которых они создавались, то перспективы их существования есть. Ну, Совет Европы – это европейская история. ОБСЕ в значительной степени тоже.

Но если они будут заниматься исключительно постсоветским пространством, пытаясь поучать  независимые государства, которые были созданы на пространстве СССР, то перспектив для существования у них очень мало.

Я вас уверяю, если бы Россия вышла из одной из этих организаций, мы бы посмотрели бы, что бы с ними происходило с точки зрения участия и других стран.

Нравоучения никому не нужны. Надо смотреть шире на вопросы гуманитарного сотрудничества, если имеется в виду Совет Европы, и на вопросы безопасности на Европейском континенте в широком смысле этого слова», – сказал Путин.

«Вот это действительно важный намек у Путина: если Россия выйдет из ОБСЕ, то в существовании ОБСЕ больше не будет никакого смысла. Как бы донести эту мысль до вконец распоясавшейся международной бюрократии, которая на российские членские взносы ведет «свою маленькую войну» против России. До ПАСЕ два года назад донесли», – прокомментировал шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в своем телеграм-канале.

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