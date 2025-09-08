ВС РФ активизируют Запорожское направление, подтверждая претензии на столицу области – укро-нацист
Российское командование перебрасывает оперативные резервы на Запорожское направление, которое активизируется с целью взятия столицы Запорожской области.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Давайте посмотрим на ту ситуацию, которая происходит на Запорожском направлении. Кстати, стоит отметить, что переброска оперативных резервов оккупантов происходит не только на Покровское направление, но и на Запорожское.
Туда из Курской области переброшено подразделение 76 воздушно-десантной дивизии плюс, соответственно, 7 воздушно-десантной дивизии с Херсонского направления, а это свидетельствует о том, что оккупанты будут использовать тактику так называемой тысячи порезов, то есть одновременное нанесение ударов по нескольким направлениям с целью растяжения оперативных резервов ВСУ», – рассуждал он.
«Соответственно, попытка оккупантов атаковать на Запорожском направлении имеет, по моему мнению, прежде всего – политический характер. Оккупанты дают понять, что они рассматривают всю Запорожскую область как территорию, на которую претендует Российская Федерация», – заявил Снегирев.
