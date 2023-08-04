«Все развалилось». Немецкий телеканал рассказал о тяжелой ситуации для ВСУ

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Украинской армии не хватает личного состава на линии фронта, добровольцы больше не приходят, а срочников надолго не хватает.

Об этом говорится в сюжете телеканала DW, журналисты которого побывали в лагере подготовки ВСУ рядом с передовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Командир роты ВСУ по кличке «Гуру» признался, что новобранцы быстро «выбывают из строя», потому приходится постоянно пополнять личный состав.

«Наиболее активные солдаты обычно получают ранения или погибают в ходе боевых действий. В итоге они выбывают из строя. Поэтому нам приходится постоянно, чтобы поддерживать боеспособность, набирать новых солдат, снова их обучать и с теми людьми, которые сегодня в строю, продолжать нашу борьбу», – сказал военный.

Автор ролика подчеркивает, что сегодня в ВСУ идут служить неохотно.

«Если в начале войны на призывных пунктах стояли очереди из добровольцев, то сегодня украинская армия вынуждена набирать срочников. ВСУ необходимо пополнение, новобранцы проходят сокращенную базовую подготовку, затем их готовят к выполнению задач уже в подразделениях», – отмечается в сюжете.

Еще один солдат с позывным «Соловей» жалуется, что времени на подготовку практически нет.

«Конечно, мы недостаточно хорошо обучились. Люди же не зря служат в армии больше, чем два месяца. То есть нужно больше обучаться. Но ситуация такова, что все развалилось и нужно все по-быстрому. Времени просто нет. Вперед, вперед, вперед», – говорит ВСУшник.

Как констатирует автор сюжета, немногие украинские солдаты переживают свою первую атаку:

«Штурм вражеских окопов – не только одно из важнейших упражнений, но и одно из самых опасных. Среди солдат бытует мнение, что самое трудное – пережить первую атаку. Но пережить три атаки и не получить ранение – такое случается редко».