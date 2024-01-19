ВСУ используют группы дронов для контроля и изоляции поля боя – эксперты на крымском ТВ

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Беспилотники в зоне боевых действий уже не летают по одиночке, а выполняют задания подразделениями. И одно такое подразделение способно заблокировать ведение боя, не позволяя передвигать технику и перемещаться бойцам.

Об этом в эфире «Крым 24» рассказал один из командиров подразделения БПЛА, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, беспилотники выполняют задачи в парах, в тройках – и даже небольшими подразделениями.

«Противник умеет воевать. Я могу просто назвать конкретное направление, Запорожское. Июнь прошлого года, когда был так называемый «контрнаступ». Они иногда делали так, что на определённых участках фронта в двух-трех лесополосах у них было сосредоточение от 10 до 15 Дронов. То есть они действовали по-умному: какие-то стояли стационарно между лесополосами и контролировали, чтобы личный состав не перемещался. Кто-то вышибал блиндажи, а кто-то руководил артнаводкой. У каждого свои задачи. Пока ты пытаешься руководить, как офицер, у тебя этого не получается. Потому что у них есть такая тактика – изоляция боя. Это делается с помощью дронов, чтобы никто не смог подъехать, и никто не смог выехать, и просто всех пытаются вывести из строя», – подчеркнул он.

Весь спектр задач выполняли дроны Mavic – проводили разведку, со сбросами контролировали проходы между лесополами, в том числе они скидывали гранаты непосредственно в блиндажи. Как рассказал руководитель курса тактической подготовки «Воин» Евгений Лукашенко, для БПЛА изобрели очень много способов борьбы, которые постоянно совершенствуются.

«На поверхность вылезает какая-то часть тактики. Услышали, что они применяют по два-три одновременно, где-то больше, как говорят ребята. Но это только то, что вылезает на поверхность и в СМИ. А на самом деле тактика меняется постоянно. И то, что касается «Бабы-Яги» – это где-то прямо ужас и кошмар, а где-то ребята придумали кучу способов и вариантов борьбы с ними. Буквально вчера мне ребята кидали вариант, который, что называется, наколхозили. Классный вариант – как уничтожить «Бабу-Ягу». Пускают это по внутренним каналам, происходит быстрый слив, и мы уже знаем, что эта информация пошла на ту сторону. Это каждодневный труд, всегда так будет, что-то приходит, что-то уходит», – отметил он.

Агрокоптеры «Баба-Яга» летают в сопровождении FPV-дронов, повышая таким образом эффективность их использования, указал основатель школы БПЛА «Крымский беспилотник», куратор проекта «Архангел» с позывным «Евпатория».

«Продвинутые «Бабки-Ёжки» метаются со спутником Starlink сверху. Там есть система дублирующая, когда он находится в воздухе – на него практически невозможно воздействовать с земли. Ты не можешь его посадить, только если стрелять напрямую. А летают они на достаточно больших высотах в 200-250 метров и оттуда кошмарят», – рассказал инструктор БПЛА.