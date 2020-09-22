Вторжение НАТО на Украину идет полным ходом

22.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Войска НАТО уже де-факто оккупировали Украину и рассматривают ее как полигон для противостояния с Россией.

Об этом в своем блоге заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик отмечает, что в нарушение Конституции Украины, без референдума и поддержки населения страны, после госпереворота войска НАТО находятся на ее территории под видом инструкторов, участвуя в учениях и регулярно заходя в ее воздушное пространство.

«Под видом учений идет полным ходом насыщение территории Украины натовским контингентом. Итак, точки напряжения – города Очаков, Одесса, Яворовский полигон на Львовщине и другие места временной или постоянной дислокации американо-натовских вояк. А также постоянное барражирование над территорией Украины американских стратегических ядерных бомбардировщиков у восточных и южных границ Украины. Вот это и есть самое настоящее вторжение…

Давайте говорить прямо в глаза друг другу: агрессор находится на территории Украины! Используя при этом само государство как средство войны, а сам народ – как пушечное мясо. Это означает, что Украина первая нарушила свои международные обязательства, так как она есть внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством», – пишет Журавко.

Он отмечает, что согласно действующей редакции Конституции Украины, размещение иностранных войск на территории страны может быть разрешено только после референдума.

«Статья 156 Раздела XIII Конституции предусматривает внесение изменений в раздел I Конституции лишь после утверждения их всеукраинским референдумом. А таковой в Украине не проводился! Значит, воли народа быть в НАТО на территории Украины никогда не проявлялось. Более того, согласно ст.17 того же Раздела I Конституции Украины «На территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз». И никто эту статью не отменял!

А согласно ссылке в Преамбуле Конституции на Акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 г., этот Акт включает в себя Декларацию о независимости Украины от 16.07.1990 года, в которой предусмотрен внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус Украины! И все это на сегодняшний день действует, и никто не отменил этого статуса Украины!», – резюмировал политик.