Выборы в Белоруссии. Лукашенко окончательно загнал себя в угол

11.06.2020, Минск, Артем Агафонов

Президентские выборы – 2020 в Белоруссии не похожи ни на одну из предыдущих избирательных кампаний. Уж больно неблагоприятные в ней условия для главного кандидата.

Конфликт с Россией, экономический кризис, коронавирус, который он демонстративно игнорировал и называл «психозом» – все это сильно подкосило авторитет Лукашенко, который и так переживал не лучшие времена.

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То, что сейчас Александр Григорьевич ведет себя нервно и неуверенно, очень заметно. Слово «майдан» стало одним из самых популярных в его речи. Без него сейчас не обходится практически ни одно из выступлений. «Майдан», «помайданить», «не позволим», «не отдадим страну»…

Не нужно быть психологом, чтобы понять, что за этими словами стоит страх. Недавно даже он пообещал «напомнить» о массовых расстрелах в узбекском Андижане. До стрельбы, к счастью, не дошло, но ситуация очень тревожная и меняется каждый день.

И уже сейчас, за 2 месяца до дня голосования, несколько оппозиционеров во главе с блогером Сергеем Тихановским находятся под следствием по абсолютно политическому обвинению в организации массовых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Дело явно «шьется белыми нитками». Мероприятие было абсолютно законным и регламентированным избирательным кодексом пикетом по сбору подписей за выдвижение кандидата в президенты. И до вмешательства милиции никакого нарушения общественного порядка со стороны оппозиционеров не было. Но, тем не менее, политзаключенные уже появились и были признаны таковыми.

Но это – внешние проявления политического кризиса в Белоруссии. На уровне же стратегии и идеологии белорусская власть отступает по всем направлениям и уже практически загнала себя в угол.

Многие заметили, что в этом году, обычно очень словоохотливый, Лукашенко явно избегает крупных и программных выступлений. «Большой разговор с президентом», традиционная многочасовая весенняя пресс-конференция Лукашенко – перенесена на неопределенный срок.

«Всебелорусское собрание», которое обычно открывает избирательную кампанию президента и на котором озвучиваются основные тезисы, с которыми он идет на выборы, перенесли в туманное далеко. Даже ежегодное послание парламенту, являющееся конституционной обязанностью главы государства, отодвигается.

Говорить ему народу особо нечего. В стране кризис, пандемия, внешнеполитическая неопределенность. Социальное государство, бывшее долгое время брендом Белоруссии, обернулось «налогом на тунеядцев» и сворачиванием социальных программ.

В начале года казалось, что Лукашенко пойдет на выборы, используя образ гаранта суверенитета, оберегающего небогатое, но уютное и очень самостоятельное белорусское государство от посягательств со стороны российских капиталистов и империалистов.

Идеологическая база для этого была создана аж с двух сторон. Справа – прозападные «белорусизаторы», набранные, как правило, из либералов и националистов и прикормленные властью. Слева – якобы, пророссийские, «евразийцы» и «антиолигархисты».

С одной стороны они ностальгируют по советским временам и утраченном единстве, но с другой – пугают публику кознями российских олигархов и говорят, что с путинской Россией никакой интеграции быть не может (будто на планете есть какая-то другая Россия). В центре композиции находился Лукашенко, который преподносился, как незаменимая фигура, без которой все рухнет.

Но стоило только начаться кризису, пандемии, а потом и избирательной кампании, как вся конструкция перестала нормально функционировать и начала быстро разрушаться. «Западники – белорусизаторы» попросту повисли в воздухе. Для их целевой аудитории Лукашенко никогда и не был своим. Эта публика соглашалась терпеть его ввиду никчемности националистической оппозиции и благодаря страшилкам о российском «аншлюсе», который вот-вот случится, регулярно появлявшимся в белорусских СМИ последние лет 5.

Стоило на горизонте появиться кандидатам, поинтереснее традиционных «змагаров», – публика моментально перекочевала к ним.

Прозападный лагерь белорусской политики сейчас в целом переживает глубокий кризис после того, как Запад продемонстрировал, что не готов мириться с репрессиями в отношении оппозиционеров, которые в этом году начались задолго до голосования. Лукашенко понял – Запад для него опора ненадежная. В результате либералы из правительства были вычищены, а министр иностранных дел Владимир Макей, главный западный лоббист в Белоруссии, сильно утратил аппаратный вес и в последнее время практически не появляется на публике.

Второй лагерь, хоть и не утратил позиций настолько, но, в целом превратился в агрессивных, но совсем уж карикатурных охранителей, готовых поддержать любой бред, если он исходит из уст Лукашенко. Даже в пользу лечения коронавируса водкой многие успели высказаться. Понятно, что всерьез воспринимать их уже невозможно.

Максимум, на что сейчас способна власть, – пугать граждан майданом, гражданской войной и жадными олигархами. Последнюю попытку использовать крайне левую популистскую риторику, когда Лукашенко свалил вину на бизнес за безработицу и призвал «прошерстить пузатых буржуев», которые «обижают простой народ», тоже сильным ходом не назовешь – адекватных граждан такое обращение к лозунгам столетней давности только перепугало.

Каких-то новых идей и проектов на следующую пятилетку не предложено и, похоже, не будет. Власть ушла в глухую оборону и отступает. Фактически, кроме штыков, ей сидеть уже не на чем. Последние события это только подтверждают.

Может ли Лукашенко победить только за счет грубой силы, нейтрализовав или пересажав основных соперников? Может. Но это будет пиррова победа.