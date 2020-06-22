Выборы в Сербии: Президентский блок Вучича лидирует

22.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Согласно 60% обработанных бюллетеней из выборки международных мониторинговых организаций Ipsos и Cesid, в сербский парламент проходят президентский блок «Александр Вучич – За наших детей» (60,6%), блок «Ивица Дачич – СПС (Социалистическая партия Сербии – ред.) – ЕС (Единственная Сербия – ред.) – Драган Маркович Палма» (10,7%), «Александар Шапич – победа для Сербии» (4,1%), а также партии нацменьшинств, которым согласно европейским нормам не нужно было проходить 3% квоту.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сербские трубачи в честь победы Блока Вучича исполнили русскую “Калинку”

Согласно предварительным итогам сербских выборов, президентский блок получит180 депутатов в Народной скупщине, Блок Дачича – Марковича – 30 мест, Блок Шапича – 11. При этом из 3 миллионов 300 тысяч человек, проголосовавших сегодня на выборах, за президентский блок отдали голоса 2 миллиона избирателей.

«Я был в политике в течение долгого времени, но еще никогда не переживал подобного момента, мы завоевали большое доверие величайшего народа Сербии, в условиях, когда в это мало кто верил, – прокомментировал победу на выборах Александр Вучич. – Мы выиграли везде, где проигрывали ранее, мы победили во всех местах за рубежом….

Мы выиграли повсюду – в Чикаго, Берне, Вене, Москве, Сочи. В Москве мы немного «провалились» и получили 57%, зато в Сочи – 95%…. Обнаружены 3,7% недействительных бюллетеней, что означает, что у нас более 65% действительных бюллетеней, почти две трети голосов!…

Мы получили большое послание от граждан о том, что мы должны быть более ответственными, серьезными и усердными. Давайте дадим людям наилучший результат из возможных!».

По данным ОБСЕ, своим избирательным правом в ходе выборов воспользовались 57,8% сербских граждан.