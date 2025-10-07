«Выхода нет. Будем в ответ тушить российскую энергетику» – украинский экс-министр ЖКХ
Для Украины нет другого варианта, как втянуться с Россией в обмен ударами по генерации электроэнергии.
Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-министр ЖКХ, депутат Рады Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он говорит, что был поражен пессимизмом [утратившего легитимность] Владимира Зеленского, заявившего, что не знает, что будет с украинской энергетикой.
«Хотя он сказал это искренне, правдиво. Но нужно ли такое говорить? Я бы подумал еще. Я так понимаю, что президент как верховный главнокомандующий выбрал тактику ударов в ответ», – рассуждал Кучеренко.
По его словам, Зеленский неслучайно пригрозил России блэкаутом, если подобное произойдет на Украине. Депутат отметил, что вопрос целесообразности такой тактики дискуссионный.
«Но, как по мне, у нас другого выбора нет. Мы втянулись в ситуацию с обменом ударами. Два тяжеловеса, финал, бьют друг друга, кто устоит, а кто нет. Здесь нужно правильно рассчитать силы, мощности – и свои, и понимать, что нужно, о противнике. Это прерогатива военных, генштаба и верховного главнокомандующего», – резюмировал украинский экс-министр.
