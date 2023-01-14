Выписаться из украинцев. Как паспорт с трезубом стал самым ненужным в мире

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил крестовый поход против украинцев с двойным гражданством. Об этом он заявил, выступая на днях на полях саммита Люблинского треугольника во Львове

«Наша задача, чтобы все люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство Российской Федерации, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, чтобы все эти люди имели одно гражданство и жили в соответствующем государстве», — сказал Зеленский.

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Совпадение или нет, но эти слова хозяина Банковой совпали с резонансным пакетным лишением гражданства целой обоймы опальных випов, включая выданного России по обмену путинского кума Медведчука, его бизнес-партнера Тараса Козака, обвиняемого в госизмене нардепа и сына экс-главы СБУ Андрея Деркача и бывшего первого зама генпрокурора Рената Кузьмина.

Уже когда писались эти строки, стало известно, что всех их заодно выпилили и из числа депутатов Рады, отобрав вместе с паспортами и мандаты.

Параллельно с этой историей развивается и другой сюжет – с загадочным с юридической точки зрения «временным приостановлением украинского гражданства» 11 попавших в немилость к режиму иерархов канонической УПЦ. Что это за приостановление гражданства такое и в каком законе оно прописано – тайна, известная наверное лишь правоведам Зеленского.

Но это не единственная загадка. Ряд украинских наблюдателей обратили внимание на то, что лишенные гражданства политики в настоящее время проходят в качестве обвиняемых в делах о госизмене. А например тому же Медведчуку таких подозрений выдвинуто аж два.

«Невозможно лишить человека гражданства, если ему оглашено подозрение в криминальном правонарушении. Лишение гражданства обессмысливает их преследование за государственную измену, раз они не граждане. То есть лишение их гражданства равно президентскому помилованию. Или им закрыли уголовки, а закрыть их можно только в одном случае: нет состава преступления и они открыты незаконно и прокуратура это признает до вынесения приговора. Я думаю юристы-ученые уже пьют корвалол или коньяк, или тихо сходят с ума», – делится своими размышлениями украинский журналист Василий Муравицкий.

Важный для понимания всей этой истории нюанс: двойное гражданство законами Украины сегодня не предусмотрено. Имей украинец хоть дюжину паспортов, но для родного государства он все равно остается только лишь гражданином Украины. И никакой ответственности за второе, третье или десятое гражданство законодательство не предусматривает.

Единственным последствием по действующему закону может стать лишь утрата гражданства вследствие добровольного выхода из него. Но процедура эта длинная, муторная и заканчивается указом президента. Пока указ не подписан, человек остается гражданином Украины.

Украинский паспорт также может быть аннулирован, если получивший его иностранец подал неправдивые сведения о себе (как это произошло, к примеру, с Саакашвили).

Однако сокрытие факта наличия двойного гражданства нужно еще доказать в суде. Если, конечно, речь о государстве правовом, а не о нынешней Украине.

«Если человек получил иностранное гражданство не отказавшись от украинского (многие государства этого не требуют), то в законе тут пробел, но, очевидно, для появления указа президента нужно основание – решение суда. Ещё недавно украинские суды запрашивали МВД России является ли то или иное лицо гражданином России и, что характерно, получали ответы», – разъясняет украинский политолог Василий Стоякин.

По сути своими нынешними волюнтаристскими действиями Зеленский подменяет и суд, и закон и Конституцию. Сам определяя наличие у кандидата на выпил из украинцев не только дополнительных паспортов, но и такой размытой материи как «политическое или духовное влияние».

Формально Банковая, штампуя указы о лишении гражданства тех или иных знаковых персон, демонстрирует равное отношение ко всем. Однако на практике очевидно пристрастное отношение лишь к одной категории «двойных граждан» – владельцев паспортов с двуглавым орлом.

Это подчеркивается на каждом углу, в то время как случаи лишения гражданства обладателей румынских, венгерских, израильских или американских паспортов носят единичный характер (в качестве таких примеров можно привести Корбана или лидера прозападной партии «Голос» Киру Рудик).

Парадокс ситуации в том, что нынешняя кампания по лишению гражданства неугодных президентскими указами происходит на фоне все более возрастающей токсичности самого украинского паспорта, особенно для мужчин призывного возраста, если учесть недавние откровения украинского посла в Лондоне, принудительно записавшего соотечественников в одну большую ЧВК – всех скопом, по национальному признаку.

По факту украинское гражданство стало не бонусом, а обременением, своего рода крепостным правом, когда за вход просят рубль, а за выход уже два.

Украина – одно из немногих государств мира, демонстрирующее негативную динамику соотношения между вступающими в гражданство и выходящими из него. Если счет приобретающим украинские паспорта идет на сотни, в лучшем случае на тысячи, то теряющим – на сотни тысяч и даже миллионы.

Просто представьте – в этот самый момент миллионы украинцев мечтают отказаться от своего гражданства. А тут Зеленский сам дополнительно разбазаривает людской фонд направо и налево. Перефразируя героя известной кинокомедии, «так никаких людей не напасешься».

При этом, одной рукой выписывая из украинцев всех «ненужных», та же Банковая другой рукой подгребает граждан «нужных», для чего подготовила, но пока еще не внесла в Раду распиаренный законопроект о множественном гражданстве.

Из списка оснований для утраты украинского гражданства в этом документе испарилось приобретение гражданства другого государства. Остались лишь военная служба по контракту в России, предоставление ложной информации при получении украинского гражданства, а также использование иностранного паспорта на территории Украины.

Правда, владельцам паспортов с двуглавым орлом рассчитывать на поблажки не придется – для них все останется по старинке – долго, муторно и в ручном режиме.

Сейчас, по общему правилу, заиметь украинское гражданство не так уж и просто. Иностранец обязан подать обязательство прекратить гражданство другого государства и в течение двух лет предоставить Украине доказательства этого самого прекращения. Если же подобное невозможно, то иностранец подает декларацию об отказе от прежнего гражданства и обязуется вернуть паспорт своей бывшей Родине.

По новым правилам упрощенный порядок распространится на тех иностранцев, которые служат в Нацгвардии или ВСУ и имеют государственные награды, а также на лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной. Формулировки откровенно размытые, а потому что такое «выдающиеся заслуги» и «государственный интерес» будет определяться на глазок.

Надо ли говорить, что раздача паспортов в таком формате приведет к массе неприятных последствий. И речь не только о том, что Украина, которая согласно Конституции своих граждан никому не выдает, станет убежищем для разнообразных беглых преступников и наемников, но и о том, что люди, центр жизненных интересов которых находится за рубежом, будут определять, как жить коренным украинцам.

Вот такая получается история про украинский паспорт. Грустная и комичная одновременно. Самое глупое что может сделать Россия, глядя на это со стороны – начать копировать украинский опыт у себя. А ведь, судя по развернувшейся в СМИ, среди думцев и экспертов дискуссии, желающие уже есть.