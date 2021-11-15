Взгляд из Тбилиси: Кикабидзе у Шустера говорил украинцам неправду

Новости Украины

Вахтанг Кикабидзе, отправившийся в Киев спасать украинского гражданина Мишико Саакавшили, посетил не только президента страны Владимира Зеленского, но и телешоу небезызвестного Савика Шустера. Вряд ли во всем мире среди телевизионных шоу найдется зрелище, отличающееся большей степенью самого извращенного цинизма, лжи и откровенной глупости.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет обозреватель из Тбилиси Леван Лежава.

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Одной из тем, о которых со скорбным выражением лица проповедовал Савик Шустер, была судьба Саакашвили и своеобразный отчет Вахтанга Кикабидзе о своих деяниях на Украине.

Трудно сказать установил ли господин Шустер рекорд по уровню морального падения, но умудриться, работая на необандеровскую власть, на необандеровском телевидении, использовать слоган «Иди и смотри», – это просто кощунство и святотатство.

Фильм Элема Климова по книге Олеся Адамовича рассказывал об уничтожении фашистами белорусской Хатыни. В советское время из соображений политкорректности стыдливо умалчивали о том, какую роль в зверском уничтожении мирных жителей играли именно бандеровские холуи фашистов. До какой же низости должен опуститься телепройдоха, чтобы, рассказывая о неприятностях Мишико Саакашвили, использовать подобные аналогии!

Еще античные греки любили поговаривать, что седина не всегда является символом мудрости. Бывает и совсем наоборот. Поседевший Шустер на своем шоу это доказал самым убедительным образом. Он продемонстрировал аудитории все с тем же скорбным выражением лица кадры «насилия» над узником «совести» Саакашвили.

Как известно, по версии грузинской оппозиции, Саакашвили объявил голодовку и голодает уже 41 день, что стало причиной многих болезней, которые угрожают ему смертью. Грузинские власти, которые якобы собираются его убить, пытаются перевести его в больницу, чему «умирающий» пациент яростно сопротивляется. Можно удивляться тому, как у Шустера не хватило извилин понять, что именно он показывает аудитории? А на кадрах мы видим детину, упитанную сверх всякой меры. Судя по тому, как Мишико ругал и оскорблял сотрудников Пенитенциарной службы, которые мягко уговаривали его отправиться в больницу ради собственного же здоровья, то он явно не голодает.

Вахтанг Кикаидзе, выступая перед шустеровским микрофоном, просто диву давался «храбрости» и «мужеству» Мишико Саакашвили. Он заявил, что через 7 дней голодающих уже носят на носилках. «Голодающий» же 41-й день Мишико в традиционном для себя стиле вопил без остановки, брызгая слюной, как и в старые добрые времена своего президентства. Скорее всего, диета на меде и свежих фруктовых соках для здоровья очень полезна.

Признаков каких-то смертельных заболеваний или слабости тут не разглядеть и под микроскопом. Так лопается очередная наглая ложь грузино-украинского идиотского шоу.

Сегодня у арестанта Саакашвили нарушили его личное гражданское право – право отдавать приказы тюремным властям, врачам и руководству страны. Кто и почему дал ему такое право, объяснить могут только психиатры. А пока Шустер и Кикабидзе показали, как несколько молодцов, надрываясь тащили упитанного преступника в кабинет врача. С точки зрения присутствующих в аудитории – это «страшное преступление».

По большому счету, может быть, они и правы – спасать жизнь человеку, который главным девизом своего правления абсолютно официально сделал лозунг «всех в тюрьму», ограбил десятки тысяч людей и стал причиной многочисленных смертей, действительно преступление.

Кикабидзе, у которого своя роль в этом шабаше, с большой осторожностью под ручки провели по ступенькам телеплощадки, чтобы он у микрофона, разумеется, пустил новый фонтан откровенной лжи. Оказывается, все население Грузии в едином порыве требует освобождения Мишико, что власти ежедневно совершают убийства своих противников, хотя конкретно назвать фамилию хотя бы одного пострадавшего человека, по понятным причинам, артист не смог. Зато сообщил, что в Киеве решил встретиться со своим давним другом Владимиром Зеленским.

Кикабидзе извинился от имени всего грузинского народа за то, что членам украинской делегации дали отворот-поворот в стране. (Речь идет о недавнем визите Дмитрия Гордона, которого не впустили на территорию Грузии.) Интересно, а кто дал право все больше впадающему в откровенный маразм бывшему певцу, говорить от имени грузинского народа? От имени тех сотен тысяч человек, которые выходят на протестные акции против оппозиционного «Единого национального движения» и Мишико Саакашвили?

Кикабидзе рассказал, что действует так, потому что близок с семьей Саакашвили. Опять же интересно, кого он имел в виду: Сандру Рулофс или новую супругу Лизу Ясько?

Встреча Савика Шустера и Вахтанга Кикабидзе – встреча двух трансформирующихся личностей, которые сошлись в низшей точке русофобии. Как тут не вспомнить, что вся популярность Кикабидзе, как певца и киноактера ограничивалась пределами именно России. В Европе и за океаном никаких почитателей у него не было, нет и не будет. Но, очевидно, пришло время сменить образ кавказского горца на русофоба. Сегодня это явно выгоднее, а нос по ветру они умели держать всегда.

Ненависть их к России – понятна. Паразит всегда ненавидит организм, на котором паразитирует. Вот бы им со своим «Иди и смотри» пойти и посмотреть на сожженных фашистами мучеников в Одессе, на разрушенные дома и поселки в Донбассе, на трупы женщин, стариков и детей убитых бандеровскими бомбами и снарядами, и помнить, что они соучастники этих кровавых преступлений.