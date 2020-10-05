«Я вам говорю: Шойгу потеряет авиацию и ракеты в лесах Центральной Украины» – экс-боевик «АТО»

05.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Открытое военное вторжение России будет сопровождаться танковым наступлением практически без использования авиации, а все разговоры о ракетах и ВКС – это сказки.

Об этом в эфире своего видеоблога рассказала экс-боевик ДУК «Правый сектор», бывшая «офицер» морской пехоты ВСУ и командир огневого взвода САУ Елена Белозерская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Победа для меня – это возвращение украинских территорий, Крыма и Донбасса, причем на украинских условиях, а не на путинских. А в случае открытого вторжения России, конечно, Донбасс они снесут, оккупируют его очень быстро.

И я думаю как военный человек, как офицер, они застрянут в центральной части, там, где начнется лесной массив, так называемое узкое дефиле. Что такое «узкое дефиле» – это означает, что через лес танки не поедут, а поедут по дорогам только. И по дорогам их можно накрывать очень легко.

Сейчас ватники могут набежать и сказать, что я представляю себе войну, как в 41году, что никакие танки не пойдут, стратегические ракеты и так далее, всё это блеф, ничего такого в центре Европы использоваться не будет.

А когда говорят, что будут бомбить самолеты, вот, между прочим, кто бы ни говорил – будут бомбить самолеты, забудьте – никакие самолеты, никого бомбить не будут, максимум один или два раза. Почему? Потому что на всём постсоветском пространстве системы противовоздушной обороны развиты лучше, чем авиация.

Всё что полетит, будет сбиваться, может не 100%, но если будет сбиваться 30% тех самолетов или вертолетов, или чего ни будь, что полетит, то они уже летать не будут. Именно поэтому на этой войне на Донбассе не используется авиация.

Сначала там, что-то было, попробовали, и очень быстро всё остановилось. И это не я говорю – снайпер или артиллерист, или кто. Это не только моё мнение, но и тех, кто связан с авиацией, с ПВО и военнослужащие, и те офицеры очень хорошо это знают», – бредит Белозерская.