Ющенко: «Ответ на вопрос «А нас за що?» ищите у Тараса Шевченко»

Вадим Москаленко.  
27.01.2023 12:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Русофобия, Украина


После захвата Крыма украинцы якобы смогут развалить РФ, выполнив волю поэта Тараса Шевченко.

Об этом в интервью украинскому телешарлатану Дмитрию Гордону заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После захвата Крыма украинцы якобы смогут развалить РФ, выполнив волю поэта Тараса Шевченко. Об...

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«Победа Украины заканчивается развалом России. Это если коротко и долго не комментировать. Я думаю, взятие Крыма – это крах путинской политики. Это венец путинской авторитарной политики последних восьми лет», – сказал бывший президент.

По его мнению, во всех украинских бедах виновата Россия, а кто не согласен – пусть читает Шевченко.

«Миллионы людей дома, на улице, на кухнях, спрашивают: почему на нас обрушилось такое горе? Почему без какого-то повода мы попадаем в крупнейший конфликт после Второй мировой войны?

От нас выезжает 14 миллионов человек, это самая большая миграция со времён Второй мировой войны. Мы теряем пять миллионов рабочих мест и уже не вернём их в один экономический год. У нас инфляция 30 процентов. Финансовая механика уже не работает, сломаны шестерёнки. При такой инфляции уже никто на пенсию не может прожить.

Почему это не у литовцев, поляков или ещё у кого? Почему на нас? Вспоминаю своего любимого Тараса Григорьевича: «Мій любий краю, неповинний! За що тебе Господь кара, Карає тяжко? За Богдана, Та за скаженого Петра».

Двести лет назад Тарас Григорьевич чётко осознавал: любая пророссийская или российская политика – это корень нашего зла. Если вы это поняли, тогда вам легко читать лозунги УНР. Несколько лидеров, один за другим, постоянно говорили: подальше от Москвы», – добавил Ющенко.

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