За репрессиями против православных в Черногории стоят интересы США и местной мафии

15.05.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Репрессии против православных в Черногории продолжаются при показательном молчании США и ЕС. Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат парламента Сербии от Сербской радикальной партии Александр Шешель.

«Режим в стране, недавно присоединившейся к НАТО, безусловно, считает, что ему все позволено. Арест епископа Сербской Православной Церкви является продолжением преследования, которому подвергается сербский народ, живущий в Черногории. И реакция со стороны со стороны ЕС и США на это отсутствует, потому что все происходящее идет на волне антироссийской и антисербской истерии», – сказал политик.

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В свою очередь представитель президентской Сербской прогрессивной партии Драгомир Анджелкович считает, что причина такой агрессивной политики президента Черногории Мило Джукановича состоит в том, что он построил криминально-политический режим, который связан с аналогичными структурами во всем мире, в частности с албанскими наркокартелями, и превратил черногорскую столицу в базу мафии:

«Мило имеет связи и с политическими и лоббистскими кругами в США, однако его нынешние действия не могут быть объяснены только их приказами, – считает политик. – То, что делает Джуканович, вредит даже американским интересам, потому что он создает потенциальные проблемы и для этой силы. Страна, которая уже находится НАТО, дестабилизирована. Черногорский режим делает это потому, что хочет конфликтов. Только полная поляризация черногорского общества и хаос мешают гражданам Черногории независимо от того, как они идентифицируют себя по национальному признаку, объединиться в борьбе против криминального правительства. На первый взгляд, Джуканович ведет войну против сербского народа Черногории и СПЦ, но он фактически ведет ее против всех черногорских граждан».

Анджелкович полагает, что если в большинстве стран существует мафия, то в Черногории у мафии есть собственное государство. И задача Джукановича состоит в том, чтобы этот криминальный механизм работал и в будущем, в том числе и путем создания образа врага и провоцирования конфликтов.

12 мая полиция Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семь священников за нарушение приказа о запрете собраний. В этот день верующие отмечают праздник Василия Острожского, самого почитаемого в стране святого. Обычно на богомолье в монастырь Острог сбирается 300-500 тыс. человек. Однако в связи с пандемией подъезды к монастырю заблокированы полицией, поэтому люди собрались на богослужение в ближайшем к обители городе Никшиче. В стране начались массовые протесты, которые подавляются полицией.

Напомним, что в Черногории с декабря проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.