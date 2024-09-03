«Зачем нам такие союзники на шее?!» – Живов о Киргизии и Армении

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Бывшие среднеазиатские советские республики демонстрируют недружественное отношение к России, но в ответ получают подарки и преференции. Недавно Киргизия отказалась проводить банковские транзакции из России, опасаясь санкций, а МВД России подарило МВД Киргизии автомобили «Нива», квадрокоптеры и рации на 627 миллионов рублей.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня, честно говоря, уже достала наша среднеазиатская хитрость. Мы им постоянно отгружаем какую-то гуманитарную помощь, которая на фронте нужна – на 600 миллионов «Нив» отгрузили, давайте лучше военным купим! Киргизы в Китае могут купить нормальные машины без наценки. Всё, что у нас в России стоит 4 миллиона, в Киргизии будет стоить 2 миллиона. Они и без наших машин обойдутся, а мы для них создаем огромное количество условий, демонстрируя дружеское расположение. Такой вэлфер для киргизов сделали. А в обратку мы получаем блокировку наших счетов. Они просто подрывают нашу экономическую безопасность – это что за союзник такой? Зачем такие союзники нужны?», – возмущен обозреватель.

Он подчеркнул, что буквально недавно подобную картину можно было наблюдать в отношениях с Арменией.

«Армения – тоже самое: кормили, платили, давали, пускали и что? Пол Армении уехало в Россию жить, а остальная половина просто откололась и стала американским конгломератом. Зачем нам это вообще, зачем она, такая дружба? Давайте этих армян, которые выехали в Россию, 3 миллиона человек как-то инициируем, чтобы они со своим «мутерлендом» разобрались. И чтобы Армения вернулась в лоно российского влияния», – указал Живов.

Он добавил, что с учетом такой «доброты» российской дипломатии практически готовую капитулировать Украину «поднимут, отряхнут, посадят очередного какого-нибудь полудурка, который будет за наш бюджет изображать украинство».