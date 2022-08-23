Запад готовит второй, чудовищно кровавый Беломайдан – чтобы сорвать СВО

Подготовка новых беспорядков в Белоруссии проходит в Австрии при поддержке семейства «меценатов» Соросов.

Об этом в эфире «Вести ФМ» рассказал немецкий политолог Александр Сосновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас готовится особый майдан для Белоруссии. Крестным папой попытки смены власти в Белоруссии выступает министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг. Есть дипломатическая академия в Вене. В ней сейчас обосновались беженцы-засланцы из Беларуси, начиная от Тихановской. В этой академии с 9 по 30 сентября они проводят семинары для оппозиционеров Белоруссии. Повестка дня совершенно понятна: установление демократии, права человека, смена режима, легитимные выборы и прочее. На протяжении двух недель эти люди будут получать всю необходимую логистическую, технологическую и прочую информацию для проведения мероприятий на территории Белоруссии. Финансируется это за счет МИД. Но самое интересное – это Джорж Сорос и его сынок. Господин Шаленберг только в этом году встречался с ними 4 раза. Идет очень активная работа. Есть группа оппозиционеров, которых очень серьезно готовят и которые будут в ближайшее время пытаться дестабилизировать ситуацию в Белоруссии», – сказал Сосновский.

Он полагает, что подготовка нового Беломайдана непосредственно связана с СВО России на Украине.

«Важно это, потому что никто не хочет, чтобы Белоруссия пошла по кровавому пути Украины. И второе – Белоруссия безусловно играет важную роль в СВО. И еще неизвестно, какую роль ей придется сыграть. Попытка дестабилизировать Белоруссию – это часть ответа НАТО на действия России на Украине, попытка отколоть союзника, создав для него такие условия, при которых он будет занят своими внутренними делами и иметь меньше возможностей принимать участие в операции на Украине», – сказал Сосновский.

С ним согласился белорусский политолог Алексей Дзермант.

«А эти вбросы уже пошли. Недавно было заявление Шольца о том, что Путин якобы ему говорил о том, что мечтает присоединить Беларусь. И опять европейцы изображают из себя радетелей за белорусский суверенитет. О своем лучше позаботьтесь. От американцев», – написал Дзермант в своем ТГ-канале.

Белорусские оппозиционеры за рубежом не скрывают, что готовят новый Беломайдан, который будет носить силовой характер. Собственно, для этого самопровозглашенный лидер белорусской нации Светлана Тихановская и учредила в начале августа «правительство в изгнании» со своим министром обороны.

«Ресурсов на данный момент практически нет, а возможности есть. Это вопрос политической воли и того, что будут делать. Фактически режим не оставил нам иного выхода кроме силового сопротивления. Все пробовали, и ничего не сработало. Граждане все равно будут выдавливаться в это силовое поле. И без всякого кабинета явились добровольцы. Когда это все возникает, нужно попробовать это объединить и сделать так, чтобы это могло идти в цивилизованном русле, иначе оно превратится в анархию. Желательно, чтобы это был не хаотичный процесс, где каждый делает, что хочет, а чтобы процесс координировался. Наш силовой блок станет тем, кто остановит гражданскую войну. А у нас есть предпосылки для гражданской войны, я считаю», – рассказал в эфире «Еврорадио» близкий к Тихановской беглый белорусский психиатр Дмитрий Щигельский.

По его словам, недавно силовой блок «правительства» Тихановской побывал в Киеве идет, где идет «интенсивная работа». Подробности он сообщать отказался из-за их секретности, но уверил, что «динамика позитивная».

«Лукашенко прекрасно понимает, что его тирании угрожает всего несколько вещей. Это улица, причем, улица, которая может показать зубы. Других угроз для его тирании не существует – за исключением внешней угрозы, например, России. Сила, которая возникнет, самим фактом своего существования может принудить часть системы одуматься. Военные, спецслужбисты, окружение Лукашенко могут делать все что угодно, пока им ничего не угрожает. В тот момент, когда они поймут, что угроза есть, это вернет их к реальности и возможности подумать, а может, стоит искать другой путь. Сам факт существования силы без ее использования может изменить ситуацию. Для Белоруссии это было бы лучшим вариантом», – болтал Щигельский.