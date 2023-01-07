Запад готовится к полномасштабной войне уже в 2023 году – Чаплыга

Вадим Москаленко.  
07.01.2023 22:52
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Страны Запада используют Украину как дешёвую марионетку для отвлечения внимания и сил России от подготовки к крупной войне, которая может начаться уже в 2023 году.

Об этом в эфире интернет-канала «Да, это так» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны Запада используют Украину как дешёвую марионетку для отвлечения внимания и сил России от...

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«Они в своём доме закрылись, сказали: «Мы ни в коем случае не воюем с РФ, но вам поможем». Открывается форточка, и в неё вываливается всё, что было в подвале. Они понимают, что русские будут с ними воевать, поэтому подвал нужно очистить под новое, себе, а это скинуть нам», – сказал Чаплыга.

По его мнению, Украина просто используется Западом для того, чтобы выиграть немного времени и лучше подготовиться к полноценной войне с Россией.

«Зачем? Чтобы мы звенели этими банками, отвлекали русских. Потому что, чем позже русские к ним придут, тем больше они у себя в цитадели соберут. Они готовятся к неизбежному, и это неизбежное будет в 2023», – сказал Чаплыга.

 

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