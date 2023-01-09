Запад намерен добиться преимущества ВСУ над Россией в обычных вооружениях

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Союзники Украины готовят ее вооруженные формирования к стратегическому наступлению в марте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», военный эксперт полковник в отставке Николай Шульгин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Запад начинает новую волну самых эффективных поставок для Киева вооружений, которые по замыслу США и НАТО способны создать перевес в обычных вооружениях ВСУ над Российской армией. Пока в РФ проходит процесс обучения мобилизованных военнослужащих, в Украине идет формирование нескольких резервных армейских корпусов. И именно туда будут поставлены новые вооружения из США и НАТО», – сказал эксперт «Независимой газете»».

Он обращает внимание, что на днях завершится формирование новосозданного в Днепропетровской области 10-го армейского корпуса.

«Еще один АК формируется в Полтавской области. В этом регионе идет образование четырех новых бригад: 116-я – в Опошне, 117-я – в Матвеевке и 118-я омбр – в Головаче, а также 34-я обр морской пехоты – в Комсомольске и 229-го батальона логистики – в Матящевке. Подготовка офицерского состава проходит на базе 179-го учебного центра в Полтаве. Кроме того, еще один АК формируется в Западной Украине», – добавил аналитик.

Кроме того, он отмечает, что через пару месяцев должно завершиться обучение украинских военных специалистов эксплуатации натовских вооружений, которые будут поставлены Украине.

«Анализ информации СМИ и соцсетей позволяет предположить, что названные выше объединения будут готовы к началу марта начать стратегическое наступление ВСУ, главный удар которого будет нацелен на Крым или на западное побережье Азовского моря», – предупреждает Шульгин.