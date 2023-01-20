Запад не отказался от 70-летней давности плана уничтожения России – Холмогоров

Анатолий Лапин.  
20.01.2023 22:48
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, ЯО


Запад не отказался от старинного плана по нанесению удара по России.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил российский публицист Егор Холмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не отказался от старинного плана по нанесению удара по России. Об этом в...

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По мнению Холмогорова, попытка разрушить традиционные ценности и внести религиозный раскол – это одно из направлений такого плана.

«Как был у американцев план в конце 40-х начале 50-х, назывался «дропшот», такой удар по Советскому Союзу, они с тех пор все время существуют в одной и той же логике, что если возможно нанести удар по СССР, потом удар по России, чтобы обезоружить, и мы полностью были в их руках, делали то, что они скажут, – они никуда от этого не отказались.

Частью этого грандиозного плана является разрушение Православия, отказ России от Православия, отказ России от проповедей и догматов, нравственного учения, которое с этим связано. И это нравственное учение – это то, что превращает Россию в современном мире в главную цитадель защиты традиционного взгляда на семью, на человека, на общественные отношения, на отношения между людьми, на мораль и так далее. Все это очень хотят заткнуть, стереть», – сказал Холмогоров.

Напомним, согласно операции «Дропшоп», которая была утверждена Комитетом начальников штабов США в 1949-м году, по СССР должен был быть нанесен удар тремя сотнями ядерных бомб и 29-ю тысячами фугасов по 200 целям. Таким образом, Запад намеревался уничтожить 85% советской промышленности и десятки миллионов граждан.

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