Запад при помощи Беломайдана вытесняет Минск из Топ-3 производителей удобрений

28.02.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусская оппозиция собрала 46 тысяч подписей на сайте Change.org под петицией, в которой от норвежской компании Yara требуют разорвать экономическое отношения с предприятием «Беларуськалий», поскольку оно «финансирует ОМОН Лукашенко».

В январе с аналогичным призывом выступала самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская, находящаяся под полным контролем и на содержании у правительства Литвы.

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Инициатива белорусской оппозиции волшебным образом совпала с принятием резолюции комитета по иностранным делам Конгресса США, который рекомендует правительству своей страны ввести санкции против крупнейших белорусских предприятий, в том числе «Беларуськалия». И, конечно же, в Киеве прошел пикет на ту же тему перед норвежским посольством.

«Мне интересно, змагары понимают, ну вот хоть одна извилина догадывается, что если мы уйдём с калийного рынка, мы туда больше НИКОГДА не вернёмся? Ни при какой власти. Это те самые законы капитализма, которые они обожают. Эту нишу мы взяли титаническим трудом целых поколений наших шахтёров. «Рэжыму» от этого ни тепло, ни холодно. А вот рабочим, их детям, семьям – да, им придётся туго», – написал в своем телеграм-канале белорусский тележурналист Юрий Азаренок.

Yara – один из самых стабильных, но не самый крупный партнер «Беларуськалия». В прошлом году норвежцы закупили калийных удобрений на 67 млн долларов, в то время как весь оборот белорусского предприятия составил 2,2 млрд долларов.

Белоруссия занимает третье место в мире по производству калийных удобрений (7,3 млн тонн в год) уступая канадской Mosaic с 13,3 млн. тонн и российскому «Уралкалию» с 11,1 млн. тонн.

Шансов переманить на свою сторону Yara больше у канадцев ввиду общих «демократических ценностей», а обид на «Беларуськалий» больше у россиян. В 2013 году президент Белоруссии Александр Лукашенко разорвал соглашение с «Уралкалием», которое позволяло контролировать 43% мирового рынка и определять цели. Тогда в Минске был арестован гендиректор «Уралкалия» Владимир Баумгертнер.

С тех пор «Беларуськалий» отчаянно демпингует на мировом рынке. Причем, политический кризис на ситуацию не повлиял. Уже в феврале 2021 года Белорусская калийная компания заключила годовые контракты на поставку хлористого калия в Индию и Китай по $247 за тонну. Ранее цена составляла 600-700 долларов за тонну. Мировой рынок калийных удобрений обвалился на 3 млрд долларов. Ежегодные оценки потерь и «Беларуськалия», и «Уралкалия» от отказа сотрудничать оцениваются в $500-600 млн для каждой из сторон.

Ходят слухи, что на недавней встрече Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи обсуждался вопрос продажи белорусского калийного предприятия россиянам.

Западная марионетка Светлана Тихановская открыто призналась, что выступает против такого сценария и попросила своих покровителей включить в санкционные списки российских бизнесменов, которые купят предприятия в Белоруссии. Таким образом, становится очевидным, что она работает на канадских производителей удобрений, которые, как полагают наблюдатели, могли выйти на нее через белорусскую диаспору.

Впрочем, такая активность «лидера белорусской нации» может обернуться против ее нынешних спонсоров Литвы. Это произойдет, если Белоруссия перенаправит вслед за нефтепродуктами и удобрения из Клайпеды в российские порты.

«Я предполагаю, что может быть такая сделка заключена взамен на какие-нибудь плюшки, например, кредит. Я думаю, это поможет создать новый альянс», – говорит белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Возможность такой сделки анонсировал глава Минтранса РФ Виталий Савельев, когда подписывал с белорусским коллегой соглашение по нефтепродуктам.

Проблема в том, что «Беларуськалий» в свое время вложил 30 млн EUR в терминал Birių krovinių terminalas UAB в Клайпеде и продолжает инвестировать в этот проект. На белорусскую продукцию в Клайпедском морском порту приходится более 30% всех портовых товаров.