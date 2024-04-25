Западу не по силам догнать ВПК России – бывший разведчик США

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Благодаря советской системе гибкой экономики, российский ВПК быстро смог намного превзойти всю промышленность НАТО.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил экс-разведчик США Тони Шаффер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В оружии нет никаких задержек, проблема в производстве. Запад не может сравниться с тем, что делает Россия. Она, по какой-то причине никогда не отказывалась от советского формата промышленности. Это означает, что они всегда оставляли потенциал для переключения с мирной экономики на военную», – сказал Шаффер.

«Этот потенциал был задействован. Сейчас они опережают по производству Запад. И всё продолжает производиться, никаких остановок не было», – добавил бывший разведчик.