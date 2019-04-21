Зеленский даст Украине больше зрелищ, но не мира и хлеба

21.04.2019, Киев, Александр Ростовцев

Через несколько минут в Киеве будет объявлено о победе Владимира Зеленского на президентских выборах с большим отрывом от действующего главы государства Петра Порошенко.

Громадяне сыты по горло пятилетним правлением Порошенко, ставшим наихудшим президентом за всю историю Незалежной. Прорыв Зеленского следует считать фигой в кармане, предъявленной избирателями своей политической элите. Кандидат «хрен вам от всех нас» при отсутствии соответствующей графы в избирательном бюллетене.

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Зеленский на посту президента Украины – это хорошо или плохо?

Кто-то считает Вовочку незамутненным начинающим политиком, из которого умелые руки могут вылепить что угодно. Слышится довольно много позитивных прогнозов. Глядишь, «схидняк» из Кривого Рога ослабит давление бандеровского сапога на горло русских Украины, а со временем начнёт проводить более вменяемую политику в отношении России.

Им возражают умудрённые хождением по украинским граблям скептики, утверждающие, что клоун в президентском кресле на генеральный курс Украины, заданный бандеровским путчем в 2014 году, кардинальным образом не повлияет. Фасад пошаманят, насыплют новый куль обещаний, а на деле править Ненькой будет слабоалкогольная разновидность Порошенко.

Если по-чесноку, то даже сдержанный оптимизм экспертов в отношении Зеленского удивляет не меньше, чем оптимизм безудержный. Такое ощущение, что эксперты оценивают Зеленского, исходя из собственных ожиданий, а никак не из реального положения дел.

Особо феерично выглядят попытки выдать Зеленского за независимого кандидата. И ладно бы, как на Западе, где украинский режим, начиная с 1992 года, принято рассматривать сквозь призму антироссийского мейнстрима и с позиции «разделяй и властвуй». Но не в России же, где политики неоднократно получали дерьмо в красивой обёртке, оказав поддержку очередному «пророссийскому» кандидату!

Начать надо, видимо, с того, что в установившейся ещё при Кучме украинской политической системе невозможно появление у руля независимой политической силы. Во всяком случае, традиционными способами. Власть чётко поделена между олигархическими кланами с довольно сильным влиянием националистической компоненты, и чужаки в ней не приветствуются. Все, кто не вписывается в сложившуюся систему, должны быть либо адаптированы под неё, либо съедены.

Выстроенная с 1992 года политическая система Украины насквозь пронизана отталкиванием от России, СССР, русского языка и культуры, общего прошлого. И не суть важно, насколько красивые и умные предвыборные обещания дают кандидаты в президенты. Кто ужинает девушку, тот её и танцует. Даже если бы президентом стал Симоненко, а КПУ – правящей партией, генеральная линия всё равно продолжила гнуться в сторону вступления Украины в евроатлантические структуры под клятвенные заверения в вечной дружбе, единой судьбе и братстве до гробовой доски.

Чтобы ни у кого не осталось вопросов, вспомним молдавского «коммуниста» Воронина, любителя сидеть сразу на нескольких стульях.

Зеленский – это вам не простодырка Надька Савченко. Вовочка – типичный продукт своего времени – совершенно беспринципная сволочь и конформист, ставящий во главу угла личное благополучие.

Вовочка едва ли питает хоть на градус тёплых чувств к нацикам, «Евромайдану», войне в Донбассе и гонениям на русский язык с культурой. Пацан пришёл к успеху при «папэрэдныках», да ещё и преуспел в нагуливании жирка на тучных пажитях российского медиапространства. Но победившая «гидность» поставила вопрос ребром: «С кем вы, мастера культурки?» – и Вовочка со своим «Кварталом», вроде бы, сделал выбор: лучше синица в руках, чем «утка» под кроватью, помчавшись плясать и кривляться перед карателями из батальонов Коломойского, гнать чернуху и гниль на Россию и восставший Донбасс.

Но при этом не оставил надежд заработать в «стране-агрессоре». И только уличённый и прищученный отполз на удерживаемые позиции. Принципиальный парень, ничего не скажешь!

Что касается президентских амбиций Зеленского, то для их реализации у него нет ни ресурсов, ни политической программы, ни команды за спиной. Из кого он планирует в случае победы формировать новое правительство и собственную фракцию в парламенте? Из соратников по телевизионным шоу и бывших кавээнщиков?

Посмотрите: сначала Зеленский в предвыборных речах старательно обходил все острые углы, не касаясь темы урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе. Но уже после успеха в первом туре готов требовать от Путина репарации за «оккупацию Крыма» и «агрессию в Донбассе». И даже усадить президента России за стол переговоров в рамках «Минск-2» с участием представителей США и Великобритании. Амбициозненько, конечно, но даже в предвыборных речах голову хоть иногда включать рекомендуется.

В том случае, если Зеленский во втором туре одолеет Порошенко, именно насадившие по самые гланды на волосатую лапу кукловоды будут формировать правительство, парламентские фракции, внутреннюю и внешнюю политику Украины. Зеленскому, в лучшем случае, будет отведена функция машины для подписывания бумаг. А, чтобы пацан не заскучал, ему будет позволено стричь купоны на ниве шоу-бизнеса.

В общем, ждать чего-то нового и светлого от приспособленца и зиц-председателя Зеленского было бы наивно. Уже сейчас под его знамёна собираются крысы-перебежчики из покосившейся правящей коалиции, причём большинство крыс – грантоеды со стажем и хорошо умеющие вовремя предавать негодяи.

Свита делает короля. Зеленский – отнюдь не «надежда России». И не Украины. Клоун в президентах нужен, скорее, Западу, чтобы сделать киевский режим более презентабельным и управляемым извне. «Правительство XXI века».