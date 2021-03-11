Зеленский готовит санкции против «кошелька Лукашенко» – он сотрудничал с Медведчуком

11.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Совбез Украины рассматривает введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и его ближайшего окружения.

Об этом на «круглом столе» в Музее Майдана заявил депутат Верховной рады, глава межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гончаренко, такой ответ пришел ему из Офиса президента Украины.

«Одним из конкретных шагов являются санкции. Санкции против режима Лукашенко и конкретных лиц. Наше объединение, мы сделали обращение на имя президента по тому, что нужно вводить такие санкции.

Вот прямо сегодня я получил ответ – это ответ предварительный, но надеюсь, что за этим будет конкретный результат. Руководитель Офиса президента господин Ермак ответил на обращение о том, что в нашем обращении все те фамилии, – кстати, мы работали с командой Тихановской, – и те фамилии, которые есть в европейских санкциях, в нескольких пакетах, включая господина Воробья, который является «кошельком» Лукашенко, а у нас тут сотрудничает с Медведчуком, что это все направлено в Совет нацбезопасности и обороны Украины, и уже там рассматривается.

То есть, мы надеемся, что за этим рассмотрением будут конкретные шаги, будем этого требовать по введению санкций против этой лукашенковской камарильи, которая уничтожает собственный народ», – заявил Гончаренко.