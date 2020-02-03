Взгляд из Кишинева: Какой будет расплата Зеленского за предательство

03.02.2020, Кишинёв, Владимир Букарский

Менее чем за год президентства Владимира Зеленского мы привыкли ко многому в его действиях, высказываниях, буйстве фантазии и интеллекта. Но то, что он заявил в течение последних недель в ходе своего визита в Израиль и Польшу, потрясло многих. И в первую очередь, тех, кто совсем недавно симпатизировал актёру, потерявшему связь с реальностью и телесериалом.

Сначала Зеленский, прибыв в Израиль для участия в пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, отказался от участия в главной церемонии форума в Иерусалиме. Представители музея «Яд ва-Шем», где проходила церемония, назвали поступок Зеленского «отвратительной манипуляцией» и «цинизмом».

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Затем, выступая в Польше в ходе мероприятий в честь 75-летия освобождения концлагеря «Освенцим», украинский президент попытался реабилитироваться за свой израильский провал. В присутствии польского лидера он повторил расхожий в сегодняшней Европе тезис о том, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за развязывание Второй Мировой войны.

Зеленский на этом, однако, не остановился. Он обвинил Советский Союз в… причастности к Холокосту. Этого не позволяли себе ни «архитекторы Перестройки» в позднем СССР, ни авторы типа Суворова-Резуна, ни даже предыдущее руководство Украины во главе с Порошенко!

Действия Зеленского можно объяснить активностью и влиянием в Киеве местных нацистов, именуемых «национальными активистами» и «ветеранами АТО», которые уже давно обвиняют молодого украинского президента в «зраде».

Однако Зеленский одержал победу с рекордным числом голосов. За него массово проголосовала именно та часть Украины, которая ненавидит нацизм, хочет мира и восстановления нормальных отношений с Россией, которая была и останется главным партнёром Украины, и с которой предстоит решать целый ворох накопившихся проблем – от Донбасса и заключённых до газового транзита.

У Зеленского было несколько вариантов действия. Самый смелый – просто осудить нацизм и всех его носителей, как прошлых, так и нынешних. Это самый нормальный, простой и естественный путь для человека, в жилах которого течёт еврейская кровь, и дед которого проливал эту кровь в войне с Гитлером и его союзниками, включая украинских. Зеленский мог это сделать и в Израиле, и в Польше.

Второй путь – менее достойный, но, по крайней мере, объяснимый и извинительный с учётом той самой «внутриукраинской конъюнктуры». Он укладывается в известную поговорку «смолчи – за умного сойдёшь». Никто не осудил бы Зеленского, если бы он с каменным выражением лица молчал бы или говорил бы протокольные вещи. Никто его не заставлял аплодировать выступлению Путина, но присутствовать в зале музея «Яд ва-Шем», где проводилось торжественное мероприятие памяти жертв Холокоста, он был обязан.

Зеленский выбрал самый низкий, подлый и трусливый вариант. Он решил целиком и полностью облачиться в одеяния представителей нацистского лагеря на Украине. Стать «святее папы римского». Возглавить тот процесс, который он, по его мнению, никак не может остановить. Сыграть во всеукраинском русофобском оркестре первую скрипку.

Ситуация, похожая этой, имела место в Молдавии после 2003 года. Тогдашний президент, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин, одержавший победу на лозунге «не пустим танки НАТО к Брянску!» и обладавший в парламенте большинством в 71 депутата из 101, решил «возглавить цветную революцию» и развернуть свой внешнеполитический курс на 180 градусов. Именно Воронин инициировал возрождение блока ГУАМ и предоставил кишинёвскую площадку для его саммита, на котором красовались Ющенко, Саакашвили и Бэсеску.

Именно Воронин привёл отношения с Приднестровьем ниже того уровня, какой был даже при Мирче Снегуре, на котором лежит ответственность за развязывание бойни на Днестре. Именно при Воронине Молдавия утратила свои позиции на российском винном рынке и вряд ли когда-либо их вернёт в обозримом будущем.

Помогло ли это Воронину? На короткой дистанции – да. В 2005 году он избежал майдана и был переизбран на второй президентский срок (хоть и с гораздо меньшим числом избирателей, чем в 2001 году). Но уже следующие выборы, прошедшие в 2009 году, всё равно сопровождались «плиточной революцией», захватом и разгромом президентского дворца и парламента, а после этого – позорной потерей власти. Несмотря на все свои старания, Воронин так и не стал своим ни для Запада, ни для Бухареста, ни для местных доморощенных нацистов.

По аналогичному пути сейчас идёт и Владимир Зеленский. Он пытается оседлать русофобскую волну на Украине в расчёте на лояльность со стороны «порохоботов», не понимая, что своим он для них всё равно не станет, а собственную электоральную базу безвозвратно потеряет. Расплата может оказаться ещё более горькой и позорной, чем у его предшественников.