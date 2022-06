Зеленский встретился с мужем Мадонны, а Минобороны Украины похвалило Стивена Кинга

Владимир Зеленский снова встретился с американским актером и кинорежиссером, мужем американской поп-звезды Мадонны Шоном Пенном, который снимает на Украине документальный фильм.

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

Зеленский поблагодарил Шона Пенна за внимание и поддержку, которую он оказывает киевскому режиму.

Актер со своей стороны выразил желание посетить населенные пункты Украины, пострадавшие от войны.

В Офисе Зеленского напомнили, что Шон Пенн посетил Украину в первый день начала российской СВО – 24 февраля. Актер хотел зафиксировать события на Украине, чтобы показать миру точку зрения украинской пропаганды.

Ранее Шон Пенн призвал миллиардеров мира приобрести для Украины истребители.

В свою очередь известный американский писатель-фантаст Стивен Кинг сфотографировался в майке с выполненной в сине-желтых цветах надписью в поддержку киевского режима.

The Russian strikes on Ukrainian civilian targets are basically terrorist attacks. Slava ukraini!



Твит американского писателя тут же подхватили пропагандисты из Министерства обороны Украины.

Stephen, russians are more horrific than any monster in your novels…

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022