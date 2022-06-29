Зеленский встретился с мужем Мадонны, а Минобороны Украины похвалило Стивена Кинга

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Владимир Зеленский снова встретился с американским актером и кинорежиссером, мужем американской поп-звезды Мадонны Шоном Пенном, который снимает на Украине документальный фильм.

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Зеленский поблагодарил Шона Пенна за внимание и поддержку, которую он оказывает киевскому режиму.

«Шон, мы очень заинтересованы в том, чтобы показать миру, что произошло вокруг Киева. Я знаю, что вы в первые дни этой войны были здесь. Многое изменилось в Киеве. Но вокруг Киева есть некоторые города, которые очень важно продемонстрировать миру – показать то, что натворила Россия», – заявил Зеленский, обращаясь к актеру.

Актер со своей стороны выразил желание посетить населенные пункты Украины, пострадавшие от войны.

В Офисе Зеленского напомнили, что Шон Пенн посетил Украину в первый день начала российской СВО – 24 февраля. Актер хотел зафиксировать события на Украине, чтобы показать миру точку зрения украинской пропаганды.

Ранее Шон Пенн призвал миллиардеров мира приобрести для Украины истребители.

В свою очередь известный американский писатель-фантаст Стивен Кинг сфотографировался в майке с выполненной в сине-желтых цветах надписью в поддержку киевского режима.

«Российские удары по украинским гражданским объектам – это настоящие террористические атаки. Слава Украине!» – написал Кинг в твиттере.

The Russian strikes on Ukrainian civilian targets are basically terrorist attacks.

Slava ukraini! — Stephen King (@StephenKing) June 27, 2022



Твит американского писателя тут же подхватили пропагандисты из Министерства обороны Украины.

«Стивен, русские ужаснее, чем любой монстр в ваших романах…», – говорится в сообщении Минобороны.

Stephen, russians are more horrific than any monster in your novels… — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022