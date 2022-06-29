Зеленский встретился с мужем Мадонны, а Минобороны Украины похвалило Стивена Кинга

29.06.2022  09:08 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Запад, Киев, Культура, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина
Новости Украины

Владимир Зеленский снова встретился с американским актером и кинорежиссером, мужем американской поп-звезды Мадонны Шоном Пенном, который снимает на Украине документальный фильм.

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

Владимир Зеленский снова встретился с американским актером и кинорежиссером, мужем американской поп-звезды Мадонны Шоном...

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Зеленский поблагодарил Шона Пенна за внимание и поддержку, которую он оказывает киевскому режиму.

«Шон, мы очень заинтересованы в том, чтобы показать миру, что произошло вокруг Киева. Я знаю, что вы в первые дни этой войны были здесь. Многое изменилось в Киеве. Но вокруг Киева есть некоторые города, которые очень важно продемонстрировать миру – показать то, что натворила Россия», – заявил Зеленский, обращаясь к актеру.

Актер со своей стороны выразил желание посетить населенные пункты Украины, пострадавшие от войны.

В Офисе Зеленского напомнили, что Шон Пенн посетил Украину в первый день начала российской СВО – 24 февраля. Актер хотел зафиксировать события на Украине, чтобы показать миру точку зрения украинской пропаганды.

Ранее Шон Пенн призвал миллиардеров мира приобрести для Украины истребители.

В свою очередь известный американский писатель-фантаст Стивен Кинг сфотографировался в майке с выполненной в сине-желтых цветах надписью в поддержку киевского режима.

«Российские удары по украинским гражданским объектам – это настоящие террористические атаки. Слава Украине!» – написал Кинг в твиттере.


Твит американского писателя тут же подхватили пропагандисты из Министерства обороны Украины.

«Стивен, русские ужаснее, чем любой монстр в ваших романах…», – говорится в сообщении Минобороны.

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