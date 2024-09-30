Известный британский журналист Оуэн Мэттьюз в своей большой статье для издания The Spectator опубличил откровения о видении будущего Украины, которыми с ним поделились неназванные в публикации официалы- отставники из администрации Зеленского.

«Нам нужно ампутировать утраченные территории, и заняться нашим будущим», — сказал мне один бывший высокопоставленный министр в кабинете Зеленского во время недавнего визита в Киев», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Несмотря на то, что Россия продолжает неуклонно продвигаться на Донбассе, Зеленский и его помощники все еще говорят о победе, отмечает автор.

Реклама

«Но как определить, что на самом деле означает «победа»? В этом вопросе открывается фундаментальная и быстро расширяющаяся дистанция между Зеленским и его западными союзниками, а также внутри самой Украины. Зеленский настаивает на том, что итогом украинской победы остается «изгнание оккупационной армии силой или дипломатическим путем, таким образом, чтобы страна сохранила свою подлинную независимость и освободилась от оккупации». Он также отверг идею прекращения огня, заявив, что любое «замораживание войны или любые другие манипуляции… просто отложит российскую агрессию на более поздний этап».

По логике Зеленского, все, что не связано с изгнанием российских войск со всех территорий, занятых ими с 2014 года, является «поражением». Иными словами, не может быть мира без отвоевания потерянных территорий и наказания «агрессоров».

Тем временем, продолжает Мэтьюз, вопреки усилиям пропаганды Банковой, все больше и больше украинцев принимают нарратив, согласно которому Украине жизненно необходимо прекращение войны ради спасения своего будущего.

Таким образом, «разрыв между политической элитой, которая проигрывает эту войну, и простыми людьми огромен», – резюмирует журналист.

В этой связи автор колонки задается важным, хотя и риторическим вопросом: «Является ли Зеленский просто наивным, продолжая настаивать на том, что Украина действительно может вернуться к своим довоенным границам, или он, как предполагают некоторые из его внутренних оппонентов, на самом деле создает историю о предательстве Запада, которая позволит ему вступить в переговоры с Россией, не теряя лица?»

Автор цитирует еще одного украинского политика-отставника – бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, По словам последнего, «амбициозный список пожеланий, который Зеленский представляет Вашингтону, на самом деле рассчитан на то, чтобы его отвергли. Без ракет, самолетов и членства в НАТО, которых он требует, Зеленский может правдоподобно утверждать, что Украина была подведена своими союзниками и у нее нет другого выбора, кроме как вести переговоры».

Российские требования, несомненно, будут включать в себя несколько пунктов, уже уступленных украинскими переговорщиками на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года, такие как нейтралитет Украины.

Сделка, предполагает Луценко, может быть вынесена на всенародный референдум как единственный способ сохранить независимость и суверенитет Украины. Тогда Зеленский сможет «встать в позу президента мира» на будущих выборах, обвиняя Запад в том, что ему пришлось идти на компромиссы, – говорит Луценко.

«Часть украинского общества будет воспринимать любое прекращение огня или перемирие, замораживающее конфликт вдоль линии контроля, как страшное предательство – мир без чести. Для самого Зеленского возвращение за стол переговоров неизбежно приведет к обвинениям в том, что срыв переговоров в апреле 2022 года был серьезной ошибкой. А другая часть украинских избирателей потребует знать, ради чего была принесена эта страшная жертва, если итоговая сделка очень похожа на то, что тогда было на столе переговоров в Стамбуле», – резонно отмечает автор колонки.

Говоря о цене будущего мира Мэтьюз пишет, что он будет сопровождаться «сожалением и чувством предательства и стыда»

«Миллионы украинцев, перемещенных из Донбасса, как немцы Померании и Восточной Пруссии в 1945 году, кашмирцы, пенджабцы и бенгальцы в 1947 году или киприоты в 1974 году, навсегда окажутся вынужденными покинуть свои дома. Но когда-нибудь эта война закончится, и закончится она – как и предсказывал сам Байден еще в мае 2022 года – за столом переговоров. Ни одна из сторон не может одолеть другую. В этом случае справедливость – в виде возвращения территорий, наказания военных преступников или взыскания репараций – недостижима. Но с западной помощью безопасность для Украины достижима, как и процветание и свобода. Украина доказала, что ее народ обладает упорством, духом и воображением, чтобы добиться великих свершений. Возможно, построение нового демократического будущего, а не бесконечные арьергардные бои против путинского культа смерти, является теперь настоящей славой Украины?», – закидывает он осторожную «удочку» в сознание читателей, готовя их к компромиссной финализации войны.

При этом, по мнению Оуэна Мэтьюза, наличие в переговорном процессе третьей стороны, — в лице Запада — на которую можно будет возложить всю вину, «является политически полезным способом примирения тех украинцев, которые требуют мира, и тех, кто настаивает на справедливости, и может стать ключом к сохранению управляемости Украины после окончания войны».

В идеале «победа» должна сочетать в себе мир и справедливость, рассуждает Мэтьюз, реконструируя логику украинской стороны.

«Но реальность такова, что территориальный раздел Украины, к сожалению, уже произошел. Как и другие разделы и аннексии, она была несправедливой, незаконной, кровавой, ужасающей. Но, как выяснили участники переговоров в Дейтоне после войны в Югославии, практически невозможно обратить вспять этнические чистки и вернуть опустошенные земли к прежнему статус-кво. Прокиевское население оккупированных территорий вынуждено бежать. В то же время самый большой контингент войск, воюющих на стороне России (некоторые добровольно, многие меньше), — это 130 000 бывших украинских граждан из Донбасса, которые сражались и погибли на своей родной земле против киевских войск. Сделает ли принуждение русскоязычного населения к силовому присоединению к Украине страну сильнее и стабильнее, демократичнее и свободнее – или наоборот?», – рассуждает журналист.

Далее автор развивает для ураинской и западной аудитории обьяснительную линию в поддержку «похабного мира».

«Многие из самых страстных союзников Украины утверждают, что оставить Путину во владении 22 процента оккупированной им территории Украины ценой огромной крови, что стало бы наградой за агрессию. Но правда в том, что якобы могучая российская армия была остановлена не НАТО, которое, как пошутил Зеленский в начале войны, «еще не появилось», а некогда крошечная украинская армия. России понадобилось девять месяцев и ошеломляющие 10 000 человек, чтобы взять небольшой городок Авдеевка. Почему кто-то может представить, что Варшава будет следующей в списке целей Кремля? Кто может правдоподобно утверждать, что эта война, которая стоила России более 70 000 погибших, разрушила экономику и превратила Москву в политического вассала Пекина, стала успехом, который следует повторить?».

В качестве «контрольного в голову» автор вспоминает итоги советско-финской фойны.

«Никто не станет утверждать, что Финляндия проиграла Зимнюю войну 1939-40 годов, когда независимая прибалтийская страна столкнулась со всей мощью сталинской Красной армии. Несмотря на огромные трудности, финны отбили своих русских врагов и остались независимыми и свободными, несмотря на потерю десятой части своей довоенной территории в пользу СССР. Путин, несомненно, будет утверждать, что любое соглашение о перемирии — это победа. Но по любым объективным меркам его война не достигла своей главной цели, которая заключалась в том, чтобы вернуть Украину на политическую орбиту Москвы. Очевидно, что теперь этого никогда не произойдет. Итогом этого конфликта стало то, что Путин получил Донбасс, но потерял Украину», – логически заключает Мэтьюз.