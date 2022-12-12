«Жадность немцев сильнее страха перед Россией» – польский экс-министр

12.12.2022  20:45 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Газ, Германия, Дзен, Китай, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Россия, Русофобия, Скандал, Спецоперация, США, Экономика


Германия намерена перебрасывать значительную часть своей химической промышленности не в США, а в Китай, что только приведет к росту спроса на газ и нефть из России.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский эксперт, экс-министр труда Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия намерена перебрасывать значительную часть своей химической промышленности не в США, а в Китай,...

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«Хочу обратить внимание, что последний визит канцлера Шольца в Китай, который совершен вопреки просьбам США, направлен на то, чтобы в Китай перебрасывать значительную часть химической промышленности Германии. Таким образом, чтобы создавать спрос на газ и нефть из России. Дальше идет финансирование страны-агрессора. Смотрите, можно поставить вопрос, почему Германия не хочет перестраивать свои химические промышленности в другие места, где есть ресурсы? Например, в США.

Эти вопросы являются важными, потому что они касаются нас, европейцев. Если мы говорим в области конфликта, для меня нет никаких сомнений, что немцы являются хорошими соседями, что народ по-настоящему демократический, доброжелательный, но народами управляют элиты. А элитами управляют или страх, или жадность», – вещал поляк.

«Мы понимаем, что, когда являемся соседями России, наш страх должен быть в пять раз сильнее, чем жадность. У них жадность намного сильнее страха. Потому что не рискуют будущим своих детей, домов, своих городов», – рассуждал Кульпа.

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