Зрада длиной в четверть века: в Киеве выяснили, что русские ракеты на самом деле – украинские

Интересное и неприятное для себя открытие сделали в Киеве. Грантовые расследователи из проекта «Схемы» под крышей «Радио «Свобода выяснили, что Россия запускает по Украине ракеты, переданные Киевом Москве в рамках соглашения между киевским Кабмином и правительством РФ еще в далеком и мохнатом кучмовском 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.

Среди таких, переданных Украиной России ракет – восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55.

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Открытие свое «Схемы» сделали, получив от неизвестных доброжелателей в кабинетах, о которых можно догадаться самим, текст того давнего соглашения со списком номеров переданных ракет и сопоставив их с номерами тех Х-55, которые армия РФ начала использовать против Украины во время СВО.

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Выяснилось, что, по меньшей мере, с десяток ракет из списка, которые РФ запустила по целям в Незалежной – украинские по происхождению.

Согласно соглашению между Кабинетом Министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и Правительством РФ при руководстве Владимира Путина, подписанному в Ялте в 1999 году, Киев передал Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. В свою очередь, Россия компенсировала Украине долг за российский газ на 275 миллионов гривен, как была определена стоимость переданного оборудования.

«Похоже, что ракеты и самолеты передали за бесценок, говорят критики соглашения. Стоимость вооружения, отмечал министр Тарасюк, определена на политическом уровне. По мнению экс-премьер-министра Кинаха, она была занижена в 10 раз», – сокрушаются киевские грантоеды.

Всего грантоеды обнаружили номера более десяти ракет, переданных России, а 23 года спустя вернувшихся на Украину бумерангом. Еще несколько ракет «Схемы» идентифицировали с помощью фотографий с номерами на обломках, полученных от источников в правоохранительных органах.

Часть этих сбитых ракет ныне хранится в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

По их данным три такие бывшие свои ракеты украинская ПВО сбила в январе, мае и апреле 2023 года в Киеве и в области – в списке переданных Москве в 1999-м году.

Пара слов о том, что это за ракеты. Изначально ракету Х-55 в Союзе создавали исключительно как носитель ядерного боезаряда на случай полноценной ядерной войны с вероятным противником. Эти ракеты, по утверждениям экспертов, опасны из-за своей кинетической энергии и взрывающихся остатков топлива. При этом в Генштабе ВСУ ранее утверждали, что «Россия истощает украинскую систему противовоздушной обороны ракетами Х-55, не несущих взрывоопасной боевой части».

В общем, «Ракеты, ракеты, ракеты, Улетают далеко, далеко, далеко, далеко». Можно, конечно, начать придираться к терминам – мол, не «украинские» это ракеты, а «советские», но будем честны: Украина их получила именно в свою собственность при разделе общесоюзного наследства. А уж как она сумела этим наследством распорядиться – другой вопрос.

Эта информация произвела крайне гнетущее впечатление на обычно старающегося бодриться и излучать казенный оптимизм украинского депутата- слуги» Максима Бужанского. Так то он в обычное время горд за Отечество, а тут ему резко стало «неприятно» и он разразился вот такой тирадой.

«Могли ли не отдавать? Могли. Нужно было просто сказать самим себе правду, чтобы не отдавать ракеты, но расплатиться за газ, нужно поднять тарифы. Тарифы поднимать не хотел никто. А возможно поднять тарифы и профинансировать таки добычу собственного газа, о которой столько лет говорили, но так её никто и не увидел. Чтобы не быть зависимыми от кого-то, нужно платить самим, так устроена взрослая жизнь при капитализме», – сетует Бужанский.

Только вот сетования эти в классическом русском формате «Крепки задним умом». Кто-то нашел бы эту ситуацию лишним подтверждением того, что мы с украинцами – все-таки один народ, уж больно похожи такие рассуждения на слова чешущих затылки российских чиновников о том, как же так получилось, что сотни миллиардов российских резервов в самый неподходящий момент оказались на Западе, который их и «заморозил»

Но кое-какие правильные выводы Бужанский все же сделал:

«Сейчас многие мечтают о том, какой сильной будет наша армия после войны. Какие у нас будут танки, какие самолеты. Будут такие, какие мы оплатим. Если оплатим налогами один танк, он будет один. Если тысячу, их будет тысяча. Пока не звучит формулировка, будет столько, сколько мы заработаем и оплатим, мы никогда не сможем понять и объяснить самим себе, почему враг бьёт по нам нашими же ракетами. Власть решила тогда, в 1999 году, что так дешевле. И мы все платим сейчас за ошибку в этом решении».

И действительно, Украине пора привыкать к тому, что в ее проблемах виновата исключительно она сама и ее вороватые или недалекие начальники. А не злые москали, укравшие сало, и что там еще они украли, согласно последним уточненным верованиям.