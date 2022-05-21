Адская изнанка байденовского «ленд-лиза» для ВСУ

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Новости Украины

На прошлой неделе генштаб ВСУ издал письменный приказ, наделавший немало шума: украинским военнослужащим запрещалось публично критиковать поступающее с Запада оружие.

Запрет, в первую очередь, касался американских гаубиц М777, ПТРК «Джавелин» и британских ПЗРК.

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Надо полагать, инициатива исходила от «западных союзников» Украины, старающихся оградить изделия собственного военпрома от заслуженной критики, исходящей непосредственно от операторов этого оружия, и, как следствие, падения его продаж на внешнем рынке.

При ближайшем рассмотрении, оказалось, что «укропы» ругают западное оружие вполне заслуженно, и вина здесь комплексная – как в подходе к поставкам самих американцев, так и в особенности эксплуатации иностранных вооружений на украинском ТВД.

Например, вот какая интересная картина вырисовывается с американскими гаубицами М777 155 мм, поставляемым в части ВСУ по пресловутому «ленд-лизу».

По утверждению военных специалистов, гаубица является достойным образцом в своём классе и строилась с опорой на опыт применения артиллерии во вьетнамской войне.

Американские операторы отмечают хорошую эффективность М777 в ходе войны в Ираке и Афганистане с одним важным нюансом – когда их размещали на базах передового развёртывания и аванпостах.

Фокус в том, что М777 изначально разрабатывалась как система аэромобильной артиллерии, которая должна была доставляться прямо к месту боевых действий транспортными вертолётами «чинук» на охраняемую по периметру базу, где заранее создан запас снарядов и запчастей.

Что мы наблюдаем на луганско-донецком фронте? «Укропы» таскают М777 по полям и колдобинам, подобно неприхотливым советским буксируемым орудиям Д-30 и «Мста-Б», которые проектировались с расчётом на суровые условия эксплуатации.

С вертолётами, включая транспортные, дела у ВСУ обстоят неважно и, таким образом, уже в ближайшее время М777 предстоит быть ушатанными в хлам.

Мало того, американские гаубицы поступают в ВСУ в урезанном виде. Перед тем, как отправить их Украине, американцы отвинчивают цифровые системы управления огнём, включающие приборы связи, навигации, целеуказания и обмена информацией, без которых боевая ценность М777 снижается до минимума.

аэромобильную гаубицу М777 на Украине ждёт тяжёлая судьба

Причина проста. Западные военные прекрасно понимают степень риска, если эти полезные штучки окажутся в руках русских, при том, что вероятность «пэрэмоги» в войне для Киева, мягко говоря, представляется туманной. Отчего на Западе совершенно не горят желанием делиться с ВСУ новейшими разработками, испытав шок от вида брошенных на произвол судьбы холмов военного оборудования из поставок: ПТРК, ПЗРК, средств связи и приборов ночного видения.

Да и сам смысл делиться военным «хайтеком» с расчётами и экипажами, подготовленными за неделю только ради затыкания дыр на фронте, изначально теряет смысл, если, конечно, не считать пропагандистский хайп, которым русские танки не остановишь.

Ещё один неприятный факт для себя всушники открыли, получив от Польши долгожданные танки Т-72М1 и M1R в количестве более 200 штук. Ещё 30 единиц такого же добра обещали поставить чехи. Численно это превышает бронетанковые войска Франции и равнозначно двум танковым дивизиям в распоряжении бундесвера.

Но что на деле? Если не считать такой мелочи, как «воюют не танки сами по себе, а соединения», поляки, можно сказать, отделались от боевых хохлов поставками голого железа, предварительно свинтив с него более-менее ценные приборы и даже не потрудившись оснастить их динамической защитой, без которой танк на поле боя – мишень, а не боевая единица.

Танкисты ВСУ, по понятным причинам, возмутились, не желая обрекать себя на роль смертников, отказавшись пересаживаться в польские танки.

На помощь подоспели чехи, вытащив из закромов ДЗ старого советского образца «Контакт-1», разработки ранних 1980-х. В лучшем случае, эта ДЗ поможет танку выдержать попадание выстрела не первой свежести РПГ, так что защита эта, скорее, психологическая.

польский танк Т-72 ВСУ в чешском обвесе динамической защиты

Впрочем, показания пленных всушников свидетельствуют, что польская помощь не покрывает дефицита бронетехники в украинской армии. Выпускники недавно «откалиброванной» учебки в Десне с горечью рассказывали, как их учили на танкистов, а на фронт отправили пехотинцами.

“украинизация” внутренней начинки польских танков

Не отстают от своих польских коллег и военные Нидерландов, приславшие ВСУ свои гусеничные БТР YPR-765, с которых снято даже стрелковое вооружение. Башенка на этих БТР так мала, что в её пространство не удаётся втиснуть крупнокалиберный пулемёт, заменяя его смертничком со штатным автоматом.

голландская танкетка без пулемёта

Помощь австралийцев в этом плане выглядит царской щедростью. Они, хотя бы, прислали свои бронемашины «Бушмастер» не разукомплектованными, оставив «укропам» пулемёты…

австралийская бронемашина “Бушмастер”

Ещё более интересные мысли возникают от просмотра видео Минобороны Украины о тренировках резервистов, оперирующих «винегретом» из советской и западной матчасти, в британских касках и прочих импортных обносках.

Аналогия – «мундир английский, табак японский – правитель омский» – напрашивается сама собой.

Глядя в телевизор, граждане пугаются: как быть, ведь Зеля получает большую помощь от Запада: танки, БТР и БМП, артиллерию, снаряды, ракетное вооружение…

И, что интересно, только британские русофобы без устали шарятся по всему миру в поисках советского оружия для режима кровавого клоуна.

Безусловно, сам факт военной помощи бандеровцам – событие крайне неприятное, но если взглянуть на него глазами военного тыловика, то окажется, что снабжение подобного «зоопарка» боевым обеспечением представляет для тыловых служб ВСУ натуральный логистический ад.

А всё потому, что стандарты и универсальность, помимо боевых качеств, – одно из главных требований, которые военные предъявляют отечественной промышленности, а за неимением таковой – к внешним закупкам. Соображения элементарные: унифицированные вооружения намного проще снабжать и ремонтировать, чем весь этот колониальный шик, доставшийся в распоряжение ВСУ.

И, на десерт, немного приятного.

Съёмочная группа CNN с разрешения российских военных дорвалась до съёмок на переправе у Белогоровки, чтобы лично проверить украинские заявки «80 единиц российской техники уничтожено, 1000 орков убито».

И что же? Зрада подкралась, откуда не ждали. К самой переправе жадных до сенсаций американцев не допустили из соображений безопасности, но по окрестностям позволили лазать с телекамерой беспрепятственно. В кадр попало до трёх разбросавших запчасти украинских танков Т-64, а также большое количество БМП-1 и МТ-ЛБ – в характерном украинском пикселе.

«Пэрэмога» опять прошла стороной…

сгоревший украинский танк Т-4 у переправы