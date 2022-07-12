Американские кураторы «сдают» Харьков

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Новости Украины

Новый герб Харьковской области, утвержденный временной гражданской администрацией освобожденных территорий Слобожанщины, произвёл неизгладимое впечатление на американских специалистов из института исследования войны (ISW).

По их мнению, двуглавый орёл на гербе однозначно указывает на то, что в планы россиян входит аннексия области, «полная или частичная».

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«Использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской России, четко указывает на аннексию… и это подкрепляет предварительную оценку ISW о том, что Кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже присоединение юга Украины», – отмечают аналитики.

Специалисты ISW также подчеркивают, что российские войска продолжают «создавать условия для аннексии Донбасса, Харьковской области и юга Украины».

«Этому не бывать», – заявляет советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. «У вас скучные лица, вам никто денег не даст», – ответил бы классик, увидев оккупационную версию «герба» Харькова. В Москве ничего не знают о харьковчанах, если думают, что здесь можно кого-нибудь сломать. У Украины есть только один герб – трезубец. Здесь никогда не будет ощипанной российской «курицы», – выдал желаемое за действительное одиозный чиновник.

Подоляка поддерживает другой советник ОП, Арестович. После мощного обстрела города 11 июля он обратился к харьковчанам, «утешив» их по своему разумению.

«Уважаемые харьковчане, ваш город никто не будет сдавать, мы за него будем больше даже воевать чем за Киев. В Харькове у меня очень много друзей и знакомых, так что я сам лично проконтролирую чтобы вас не сдали Рашке», – добавил Арестович.

И вот по поводу этого заявления мнения в русском Харькове разделились. Кто-то считает его угрозой воевать до последнего харьковчанина и стереть город с лица земли, другие предлагают не отчаиваться и расценивать слова Арестовича как очередной прогноз.

А прогнозы, как известно, удаются советнику особенно хорошо:

«Мы не сдадим Мариуполь, мы не сдадим Северодонецк, мы не сдадим Лисичанск»…

Теперь вот настала очередь Харькова. Может быть, «не сдача» произойдёт еще не завтра, но двуглавый орел с нового герба не даёт «патриотам» спать спокойно, клекочет и долбит в два клюва по темечку.

Командир ССО «Азов-Харьков» Анатолий Сидоренко оценивает настроения в Харькове несколько иначе, чем Подоляк и Арестович.

«Я с самого рождения живу в Харькове. Могу вам сказать, что коллаборантов в городе много. Они есть. С ними нужно работать. Надеюсь, что это понимаю не только я, но и СБУ, ГБР, все органы, которые сейчас не воюют на передовой, а работают в городах. Это их задача», – заявил Сидоренко.

И органы трудятся, в поте лица отрабатывая доносы свидомых граждан, которых в Харькове тоже хватает. Иногда доносы срабатывают самым причудливым образом. Один такой курьезный случай с торжеством описал одесский нацист Сергей Стерненко, очевидно, не осознавая, что именно произошло.

По словам Стерненко, ночью в одном из харьковских домов какой-то «любитель войны» включил запись песни «Офицеры, россияне», а менее чем через час в это здание прилетела ракета.

«В который раз повторяю: русским пулям, снарядам и ракетам плевать, за Россию вы или против. Русские пришли к нам, чтобы убивать всех. И пророссийских тоже», – не упустил возможность агитации нацист.

И сел в лужу. Дело в том, что свою историю он проиллюстрировал роликом, на котором из окна слышны пьяные голоса и не очень отчетливо – «Офицеры», и фото действительно разрушенного в ночь на 8 июля военкомата на Полтавском шляхе.

Военкомат Новобаварского и Шевченковского районов Харькова.

То есть господа офицеры ВСУ отдыхали, устав от трудов по мобилизации, и под рюмочку расслабились, а тут им помешала случайная российская ракета.

Или (с большей вероятностью, учитывая, что как военная цель военкомат не слишком привлекателен) украинские артиллеристы получили команду огнём остановить пьяное безобразие, благо все равно уже была объявлена тревога, а значит, настало время маскировочного обстрела – одного из многих, которыми ВФУ «защищают» Харьков.