Стариков: «Зеленский – всего лишь дубина, которой по нам бьют Вашингтон и Лондон»

Максим Столяров.  
03.11.2026 18:36
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на публичную риторику Трампа, украинский узурпатор Зеленский продолжает наносить удары по российской энергетике и инфраструктуре – лишь с молчаливого разрешения Лондона и Вашингтона.

Об этом  на канале газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил политолог и депутат Госдумы Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на публичную риторику Трампа, украинский узурпатор Зеленский продолжает наносить удары по российской энергетике...

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«В конце октября Украина возобновила удары по НПЗ. Ударам подверглись Самарская область и Поволжье, а 31 октября – Башкортостан. Бытует мнение, что Зеленскому наплевать на требования Трампа, ему просто нужна передышка для передислокации производства на Западную Украину», – попросил прокомментировать ведущий.

«Оценку этому лучше всего дал помощник президента, господин Ушаков, который сказал, что Зеленский ведет себя так нагло, потому что за ним стоит Европа, в большей степени Лондон.

Поэтому давайте просто эту логику доведем до конца: по России удары наносит не Зеленский, а Лондон. В меньшей степени – Вашингтон. В целом, давайте назовем это Западом.

Для того, чтобы прикрыть этот неблаговидный процесс, они используют Зеленского, его режим, как ширму. Наклеенный на британскую ракету трезубец должен нас убедить в том, что это украинская ракета. Там от украинского только оболочка и говорящая голова в телевизоре, которая объясняет, что они это сделали», – сказал Стариков.

«Там, наверное, есть какое-то количество и украинских специалистов на всех этих делах. Но руководят этим, целеполагания дают, вводят полетные задания – исключительно представители западных стран, в основном Великобритании.

Давайте за рукой, которая пытается нанести по нам удар, видеть, какому телу эта рука прикреплена. А не только видеть палку, которая пытается нанести по нам удар. Идет обычная, для истории обычная война Запада с Россией. Война чужими руками», – добавил он.

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English version :: Читать на английском Стариков: «Зеленский – всего лишь дубина, которой по нам бьют Вашингтон и Лондон»

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