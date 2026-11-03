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Несмотря на публичную риторику Трампа, украинский узурпатор Зеленский продолжает наносить удары по российской энергетике и инфраструктуре – лишь с молчаливого разрешения Лондона и Вашингтона.

Об этом на канале газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил политолог и депутат Госдумы Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В конце октября Украина возобновила удары по НПЗ. Ударам подверглись Самарская область и Поволжье, а 31 октября – Башкортостан. Бытует мнение, что Зеленскому наплевать на требования Трампа, ему просто нужна передышка для передислокации производства на Западную Украину», – попросил прокомментировать ведущий.

«Оценку этому лучше всего дал помощник президента, господин Ушаков, который сказал, что Зеленский ведет себя так нагло, потому что за ним стоит Европа, в большей степени Лондон. Поэтому давайте просто эту логику доведем до конца: по России удары наносит не Зеленский, а Лондон. В меньшей степени – Вашингтон. В целом, давайте назовем это Западом. Для того, чтобы прикрыть этот неблаговидный процесс, они используют Зеленского, его режим, как ширму. Наклеенный на британскую ракету трезубец должен нас убедить в том, что это украинская ракета. Там от украинского только оболочка и говорящая голова в телевизоре, которая объясняет, что они это сделали», – сказал Стариков.