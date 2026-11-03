Стариков: «Зеленский – всего лишь дубина, которой по нам бьют Вашингтон и Лондон»
Несмотря на публичную риторику Трампа, украинский узурпатор Зеленский продолжает наносить удары по российской энергетике и инфраструктуре – лишь с молчаливого разрешения Лондона и Вашингтона.
Об этом на канале газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил политолог и депутат Госдумы Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В конце октября Украина возобновила удары по НПЗ. Ударам подверглись Самарская область и Поволжье, а 31 октября – Башкортостан. Бытует мнение, что Зеленскому наплевать на требования Трампа, ему просто нужна передышка для передислокации производства на Западную Украину», – попросил прокомментировать ведущий.
«Оценку этому лучше всего дал помощник президента, господин Ушаков, который сказал, что Зеленский ведет себя так нагло, потому что за ним стоит Европа, в большей степени Лондон.
Поэтому давайте просто эту логику доведем до конца: по России удары наносит не Зеленский, а Лондон. В меньшей степени – Вашингтон. В целом, давайте назовем это Западом.
Для того, чтобы прикрыть этот неблаговидный процесс, они используют Зеленского, его режим, как ширму. Наклеенный на британскую ракету трезубец должен нас убедить в том, что это украинская ракета. Там от украинского только оболочка и говорящая голова в телевизоре, которая объясняет, что они это сделали», – сказал Стариков.
«Там, наверное, есть какое-то количество и украинских специалистов на всех этих делах. Но руководят этим, целеполагания дают, вводят полетные задания – исключительно представители западных стран, в основном Великобритании.
Давайте за рукой, которая пытается нанести по нам удар, видеть, какому телу эта рука прикреплена. А не только видеть палку, которая пытается нанести по нам удар. Идет обычная, для истории обычная война Запада с Россией. Война чужими руками», – добавил он.
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