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Во Львове прошел националистический марш, посвященный ноябрьским событиям 1918 года, в ходе которого была провозглашена так называемая Западноукраинская народная республика, претендовавшая на земли, которые Польша считала своими после распада Австро-Венгерской империи.

Организаторами выступил ряд праворадикальных группировок – «Центурия», «Правый сектор», «Трезуб» (запрещены в РФ) и другие, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе тех событий галицким украинцам удалось взять под свой контроль Львов, что в итоге привело к вооруженному противостоянию с поляками.

Участники акции прошлись маршем по центральным улицам Львова, скандируя традиционные кричалки, одна из которых – «Пам’ятай чужинець – тут господар українець» – явно предназначалась полякам, отношения с которыми продолжают ухудшаться из-за героизации бандеровцев на Украине.

«Это ответ на вопрос тем, кто спрашивает, есть ли еще мотивированные националисты. Я сегодня гордо хочу сказать, что они есть. В первую очередь, это наша молодежь, которая тренируется, объединяется – для того, чтобы у нас был надежный тыл. Это наши ветераны, уставшие после войны, но продолжающие выполнять свой долг», – заявил в ходе выступления один из участников, представленный как хоронужий «Центурии».

Сама акция не была особо многочисленной – визуально пара сотен участников.

Напомним, что в январе 1919 года ЗУНР формально объединилась с УНР, но уже к лету 1919-го эта территория была завоевана Польшей.

Несколько месяцев спустя УНР признала территорию так называемой ЗУНР – польской – в обмен на союз в войне с большевиками. После этого находящееся в изгнании «правительство» ЗУНР разорвало отношения с УНР, которая тоже не снискала успехов и вскоре прекратила свое существование по итогам войны с УССР и Советской Россией.