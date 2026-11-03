Россияне разбогатели за время СВО – ельцинский министр

Елена Острякова.  
03.11.2026 18:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 920
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика


России не грозит безработица в ближайшие годы.

Об этом экс-министр финансов РФ, соисполнитель дефолта 1998 года Михаил Задорнов заявил в интервью Владу Аганову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России не грозит безработица в ближайшие годы. Об этом экс-министр финансов РФ, соисполнитель дефолта...

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«Об этом беспокоиться ближайшее время не стоит, поскольку в России в силу того, что часть мужчин мобилизовали, а часть уехала за границу, большой спрос на рабочую силу. И он не удовлетворен.

Плюс, подрезаются возможности работы здесь граждан иностранных государств. У нас на ближайшие три-четыре года очевидная нехватка трудовых ресурсов. Если вас уволят, вы работу найдете», – сказал Задорнов.

При этом, по его словам, доходы повышаются быстрее инфляции.

«Ситуация вопреки понятному психологическому состоянию последних лет вовсе не столь плохая…

У нас с 2013 по 2019 год реальные доходы упали на 15%. А начиная с 2023 года путем бюджетного стимула, ситуации на рынке труда, выплат военнослужащим – реальные доходы начали стремительно расти. Конец прошлого года они были выше на 20% 2022 года», – утверждает Задорнов.

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