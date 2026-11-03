Россияне разбогатели за время СВО – ельцинский министр
России не грозит безработица в ближайшие годы.
Об этом экс-министр финансов РФ, соисполнитель дефолта 1998 года Михаил Задорнов заявил в интервью Владу Аганову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Об этом беспокоиться ближайшее время не стоит, поскольку в России в силу того, что часть мужчин мобилизовали, а часть уехала за границу, большой спрос на рабочую силу. И он не удовлетворен.
Плюс, подрезаются возможности работы здесь граждан иностранных государств. У нас на ближайшие три-четыре года очевидная нехватка трудовых ресурсов. Если вас уволят, вы работу найдете», – сказал Задорнов.
При этом, по его словам, доходы повышаются быстрее инфляции.
«Ситуация вопреки понятному психологическому состоянию последних лет вовсе не столь плохая…
У нас с 2013 по 2019 год реальные доходы упали на 15%. А начиная с 2023 года путем бюджетного стимула, ситуации на рынке труда, выплат военнослужащим – реальные доходы начали стремительно расти. Конец прошлого года они были выше на 20% 2022 года», – утверждает Задорнов.
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