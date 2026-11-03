Рубль как валюта сохраняет стабильность все годы СВО.

Об этом экс-министр финансов РФ, соисполнитель дефолта 1998 года Михаил Задорнов заявил в интервью Владу Аганову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас все эти годы сохраняется профицит платежного баланса. В этом году экспорт растет быстрее, чем импорт. То есть это не случайное укрепление рубля.

А оттока капитала, который всегда был (люди покупали квартиры в Черногории, Испании, Лондоне, предприятия, которые сейчас конфискуются) – нет с 2022 года. В торгово-платежном балансе плюс, а оттока капитала нет.

Этого достаточно, чтобы рубль оставался достаточно крепким», – утверждал Задорнов.