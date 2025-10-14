Американские «Томагавки» пробьют дорогу для сотен немецких «Таурусов» – эксперт

Анатолий Лапин.  
14.10.2025 17:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 987
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Спецоперация, США, Украина


Как только на Украину будут поставлены американские крылатые ракеты «Томагавк», официальный Киев тут же начнет требовать от несговорчивой пока Германии передать ему ракеты «Таурус».

Об этом в эфире видеоблога «Изолетнта» заявил российский военный эксперт Юрий Кнутов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как только на Украину будут поставлены американские крылатые ракеты «Томагавк», официальный Киев тут же...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По мнению эксперта, в этом случае повторится история с передачей Украине западных танков.

«Томагавки» пошли на Украину – прецедент. Киев сразу обращается к Берлину и говорит: «Таурусы» сюда. Давайте сюда «Таурусы». Вот, видите, «Томагавки» дали, а вы теперь обязаны нам дать «Таурус».

Помните, как с «Леопардами». Пока британцы «Челленджеры» не дали, и несколько «Абрамсов» американцы не дали, ничего не было. А потом было», – заявил Кнутов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить