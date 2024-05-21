Арестович настраивает громадян: Война бессмысленна

Анатолий Лапин.  
21.05.2024 22:20
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина


Бежавший на Запад бывший обер-пропагандист Банковой Алексей Арестович объявил, что Украина ведёт «бессмысленную» войну, где в перспективе не будет победы над Россией, но и Россия, якобы, также не сможет разгромить бандеровцев. Последний тезис можно списать на обязательный реверанс для того, чтобы Арестович не был обвинён в «зраде». Для нас куда важнее, что в уши громадян начинают транслировать мысль о напрасных жертвах.

Бежавший на Запад бывший обер-пропагандист Банковой Алексей Арестович объявил, что Украина ведёт «бессмысленную» войну,...

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«Понимаешь, в чем проблема этой войны – она бессмысленна. Как это ни печально, можно укладывать сотни тысяч людей, если есть за этим исторические и политические цели – достигаемые, внятные и так далее. А у этой войны нет.

Прошлое наше наступление прошлогоднее – на 13 сантиметров сдвинулся фронт в абсолютных цифрах, сейчас будет российское – сдвинется еще на 15. Десятки тысяч людей погибнут с обеих сторон, разрушится экономика и так далее, а перспектива какая?

Мы не проиграем, понятное дело, у России нет сил сделать так, чтобы мы проиграли, несмотря на заявления Ходорковского.

Россия не проиграет, у нас нет сил, чтобы сделать это с Россией. Так а смысл тогда? Война лишена смысла. Эта война лишена содержательного смысла», – заявил Арестович.

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