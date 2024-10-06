Арестович: У нас будет обвальный сценарий, даже если русские не прорвут фронт

Украину ждёт «обвальный сценарий», даже если Киев и Москва выйдут на соглашение о заморозке боевых действий.

Об этом заявил бежавший на Запад экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как вы думаете, если сейчас дезертирство 120 тысяч самовольно оставивших части, то что будет, если война остановится? Вы знаете, сколько начнет дезертировать людей из воинских частей – с оружием будут уходить, потому что «почему я должен торчать под этими командирами-идиотами?». Все страшно злые, разочарованные.

Это будет армия, проигравшая войну. Как бы не говорили, что «Война не проиграна, остановили монстра», – я говорю о внутреннем ощущении солдат.

И тогда у нас будет обвальный сценарий, даже если не завалится фронт. Возвращение огромного количества людей с фронта, дезориентированных, понесших страшные моральные потери, а если добавить, что границы не откроют, то у нас будет внутри котел, имеющий потенциал взрыва.

А если откроют границы – произойдет катастрофа длинная, растянутая, когда массово побегут отсюда.

То есть, сценарий катастрофы практически неизбежен», – сказал Арестович.