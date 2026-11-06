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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провёл во Львове консультации с украинским коллегой Сергеем Корецким, на которых было объявлено об очередном пакете гуманитарной помощи Киеву. Хотя, как известно, Фицо подчёркивает, то его страна не поддерживает Украину в военном плане.

Но в тот самый момент, когда Фицо находился во Львове, СМИ Словакии сообщили о поножовщине между украинскими военными лётчиками, которые проходят обучение в словацком городе Тренчин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фицо прибыл с официальным визитом во Львов в четверг. Прошли совместные консультации правительств, после которых Корецкий и Фицо подписали Декларацию о сотрудничестве.

Братислава формально продолжила линию на исключительно «гуманитарную поддержку Киева». В частности, объявила о решении передать три электровоза, которые, по предварительным данным, до конца года могут выйти на пути европейского стандарта в Закарпатье.

Кроме того, Киев получит от Братиславы €500 тысяч, на эти средства до конца месяца на Украину доставят 54 генератора. Еще €300 тысяч Словакия направит в качестве второго взноса в Коалицию убежищ гражданской защиты, а €200 тысяч – на медицинское оборудование.

Однако имидж Роберта Фицо как «голубя мира» подпортила реальность. Как раз 5 ноября словацкие СМИ сообщили, что в гостинице словацкого города Тренчин произошла поножовщина между двумя украинскими военными лётчиками, которые прибыли в Словакию на обучение. Один из участников драки погиб, другой арестован местной полицией.

Согласно сообщению словацкого еженедельника «Plus 7 Dní», в инциденте были замешаны двое военнослужащих ВВС Украины, которые проходили в Словакии подготовку по авиационным специальностям. Как известно, в Тренчине расположено государственное предприятие Letecké opravovne Trenčín (LOTN) – один из важнейших центров технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта (MRO) самолётов и вертолётов в этой части Европы.

Как сообщало 20 октября французское издание Le Monde, в 2025 году экспорт словацких боеприпасов, компонентов и запчастей достиг 2,1 миллиарда евро. Этот показатель вырос на 138,6% за год в результате масштабного перевооружения стран НАТО и потребностей Украины. Значительная часть поставок словацких боеприпасов на Украину приходится на завод компании ZVS holding, половина акций которой с 2015 года принадлежит словацкому государству.

При этом накануне визита во Львов Роберт Фицо лицемерно заявил, что Словакия выступает против участия в предоставлении военной помощи Украине.