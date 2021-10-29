Арьев: «Боюсь, что Зеленский амнистирует предателей»

29.10.2021 15:21 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киевские власти тщательно скрывают любую информацию о более трёх десятках отбывавших срок украинских военных, которых помиловал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал депутат от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что вместе с освобождённым по обмену Киева с Москвой крымским националистом и экстремистом Владимиром Балухом был составил депутатский запрос в офис президента с требованием поделиться информацией об осуждённых лицах, помилованных Зеленским в начале месяца.

В ответе на запрос руководитель офиса подтвердили, что согласно указу президента, 7 октября 2021 года был помилован и освобождён от дальнейшего отбывания наказания 31 военнослужащий, однако данный документ содержит персональные данные суждённых, членов семей и других заинтересованных лиц, которые не давали согласие на их распространение.

«У нас с Балухом были обоснованные подозрения, что среди помилованных Зеленским 31 военнослужащем есть осуждённые за измену и сотрудничество с врагом. Указ перечня лиц не содержит. Ответ мог снять подозрения, но только усилил! Защита персональных данных? Правда? По такой логике все указы с конкретными фамилиями можно засекретить? Кого там назначил президент в какую-нибудь комиссию или СНБО? Не скажем, потому что персональные данные. А кто там у Ермака очередной советник? Не ваше дело!» – сообщил Арьев.

«На самом деле, запрашиваемая нами с Балухом информация является открытой: фамилии, имена и по какой статье был осужден. Все. Попытка скрыть данные – коррупция, и я направил повторное обращение. Общество должно знать, кого помиловал Зеленский, и нет ли там предателей присяги. Но не Ермаку бояться ответственности. Пока что», – добавил депутат.