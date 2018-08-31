31.08.2018, Донецк, Владимир Гладков

Армия ДНР приведена в высшую степень боевой готовности после убийства в центре Донецка главы республики Александра Захарченко, говорится в сообщении Оперативного командования.

«Этот террористический акт направлен на дестабилизацию обстановки в Республике и проведен силами спецопераций Украины под контролем спецслужб США.

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Все подразделения Народной милиции переведены в высшую степень боевой готовности! У противника нет возможности воспользоваться создавшимся положением и нарушить наши границы! Украинский режим горько поплатится за нанесенный нам подлый удар!

Призываем всю мировую общественность привлечь преступную украинскую власть к ответственности за совершенное и решительно осудить во время встречи Генассамблеи ООН!

Призываем граждан нашей Республики сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Обстановка в Республике и на линии соприкосновения остается под полным контролем наших силовых ведомств», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел слова экс-участника и главвы профсоюза МВД Ильи Кивы, который в эфире одного из украинских телеканалов заявил о том, что убийство главы ДНР Александра Захарченко – это часть так называемого плана главы МВД Украины Арсена Авакова по «деоккупации Донбасса».