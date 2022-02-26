Армия РФ уничтожила часть «москитного флота» Украины, руководимого американскими беспилотниками

Черноморский флот России разгромил часть «москитного флота» Украины.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Конашенкова, 16 украинских катеров попытались нанести удары по кораблям Черноморского флота, когда те проводили эвакуацию сдавшихся украинских пограничников с острова Змеиный.

«Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиный 82-х добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли Черноморского флота. Часть атакующих украинских катеров действовала под прикрытием гражданских судов.

Целью данной атаки была, прежде всего, месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинение Российской армии в уничтожении пленных. В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал.

Хочу обратить особое внимание – в период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США. Высока вероятность того, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского флота России», – заявил Конашенков.