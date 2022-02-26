Армия РФ уничтожила часть «москитного флота» Украины, руководимого американскими беспилотниками

26.02.2022  18:46 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Черноморский флот России разгромил часть «москитного флота» Украины.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Черноморский флот России разгромил часть «москитного флота» Украины. Об этом на брифинге заявил официальный...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По информации Конашенкова, 16 украинских катеров попытались нанести удары по кораблям Черноморского флота, когда те проводили эвакуацию сдавшихся украинских пограничников с острова Змеиный.

«Вечером 25 февраля в ходе эвакуации с острова Змеиный 82-х добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли Черноморского флота. Часть атакующих украинских катеров действовала под прикрытием гражданских судов.

Целью данной атаки была, прежде всего, месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинение Российской армии в уничтожении пленных. В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал.

Хочу обратить особое внимание – в период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали стратегические беспилотные летательные аппараты США. Высока вероятность того, что именно американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского флота России», – заявил Конашенков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть