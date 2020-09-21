21.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия
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Белоруссия движется к признанию Крыма российским


Белоруссия признает Крым частью России тогда, когда в стране произойдут перемены, которые начались уже сегодня. Ранее этого не происходило из-за того, что действующий президент республики Александр Лукашенко придерживался «политики многовекторности» и заигрывал с Западом, но теперь этот период закончился.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton-TV заявил экс-глава израилськой спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кедми подчеркнул, что для России сегодня неважно, считает ли официальная белорусская власть Крым частью РФ.

«Кто сказал, что для России в отношении Белоруссии первоочередная задача, чтобы Белоруссия признала Крым. Когда в Белоруссии все установится, тогда она признает Крым. Непризнание Крыма Белоруссией почему было? Потому что это отвечало национальным интересам Белоруссии? Нет. Потому что это отвечало тому, что хочет белорусский народ? Нет. Это отвечало маневрам, флирту, который вел Лукашенко с Западом, вот и все. Флирт кончился.

Признает ли Белоруссия Крым российским через месяц или через три года – это не играет никакой роли. В этом никакого смысла нет. Это не укрепляет статус Крыма, это ничем не помогает России. Это будет отражением перемен, которые произошли в Белоруссии. Но перемены там только начинаются», – заявил Кедми.


Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия «оттяпала Крым», а в интервью известному украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону накануне выборов в своей стране он отчитал украинскую власть за то, что в 2014 году та не воевала за Крым.

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