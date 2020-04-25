Белоруссия повторит украинскую аферу с «реверсом из Европы»?

25.04.2020, Москва, Елена Острякова

Министерство антимонопольного регулирования Беларуси ввело новые тарифы на транспортировку нефти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Судя по таблице, размещенной на официальном сайте, нефть по трубопроводу «Дружба» на Мозырский НПЗ будет поступать не только из России, но и из Польши.

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СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Белоруссия намерена, начиная с июня, закупать в Польше 100 тысяч тонн нефти в месяц.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец сомневается, что «польская» нефть будет поступать на Мозырский НПЗ действительно по «Дружбе».

«Я не очень уверен, что будет какой-то реверс из Польши. 100 тысяч тонн – это очень мало. И для этого запускать трубу в обратном направлении впервые в истории? Поэтому я думаю, что очередной вброс не очень понятный», – сказал Болкунец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он напомнил, что до сих пор «альтернативная» нефть, которая попадала в Белоруссию через порт в Клайпеде, на поверку оказывалась российской. А закупка азербайджанской нефти (85 тыс тонн) произошла перед падением цен и оказалась невыгодной.

Некоторые наблюдатели предполагают, что реверс нефти из Польши будет такой же аферой, как реверс газа на Украину. То есть, энергоносители будут поступать, как и прежде по «Дружбе» из России, но на бумаге фигурировать как совсем другая логистика. Понятно, что цена нефти в такой схеме будет выше благодаря наличию опекаемых чиновниками фирм-прокладок, зарабатывающих как посредники.

Как пишет российский «Коммерсант» белорусские НПЗ в апреле загружены полностью нефтью из России (2 млн тонн), однако возникли проблемы со сбытом готовой продукции.

«Наиболее маржинальные для белорусских НПЗ рынки — это Россия и Украина. При этом российские власти обсуждают введение запрета на импорт топлива с 1 мая, а украинский рынок не сможет один купить столько белорусского топлива, сколько НПЗ страны готовы произвести при полной загрузке. При этом таможенная субсидия для белорусской переработки, которая возникает из-за того, что страна получает российскую нефть без пошлины, резко сократится, так как размер пошлины упадет с 1 мая в девять раз, до $6,8 за тонну вслед за ценами на нефть. В такой ситуации белорусские нефтепродукты будет невыгодно продавать в Западную Европу, где цены на топливо уже крайне низкие из-за снижения спроса», – пишет «Коммерсант».

Возможно вся эта история – всего лишь очередная попытка оскорбить Россию за счет налаживания отношений Минска с враждебной Москве Польшей. Сейчас государственные белорусские СМИ в унисон с оппозиционными взахлеб благодарят Варшаву за партию гуманитарной помощи. Напомним, что помощь из России чиновники в Минске приняли холодно, публично заявляя, будто не просили об этом Москву.