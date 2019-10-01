Белорусская прозападная оппозиция услышала в словах Макея конец интеграции с РФ

01.10.2019, Москва, Елена Острякова

Минск полностью заблокировал интеграционные процессы между Белоруссией и Россией, отказавшись от создания наднациональных органов в союзном государстве.

Об этом пишет в своем телеграм-канале оппозиционный белорусский обозреватель Антон Шрайбман, комментируя сегодняшнее интервью министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея РБК.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Без наднациональных органов не может работать ни одна тесная интеграция. Точка. Прецедентов в мире нет. Даже в рыхлом ЕАЭС есть такие органы. А в Союзном государстве Минск сейчас заблокировал их создание. Без таких органов это две независимые столицы, которые что-то пытаются согласовать. До Евросоюза тут как до луны. До конфедерации – как до Плутона», – пишет Шрайбман.

Оппозиционер также ставит под сомнения союзнические отношения Москвы и Минска после заявления Макея о «бессмысленности» создания российской военной базы на территории Белоруссии.

«Интересное переплетение интересов с нашими западными соседями, которые просят союзника-США разместить у себя больше войск, потому что воспринимают российские войска как угрозу. Минск же требует у союзника-России не размещать у себя войска, потому что тоже считает их угрозой», – отмечает Шрайбман.