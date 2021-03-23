Белорусское гос ТВ выпустило издевательский сюжет о Зеленском

29.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Телеканал «Беларусь-1» показал издевательский сюжет о президенте Украины Владимире Зеленском, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Начинают белорусские журналисты с презентации картины «Лохобородьки», которая была продана одному из киевских политиков за 3 тыс. долларов.

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На полотне изображен Заленский, застывший в прыжке на фоне разрисованного фасада здания администрации президента. Как утверждает автор картины, она «заряжает на бодрость и веселое настроение круглый год».

Авторы полагают, что Зеленский «уходит от комедии в жанровое кино». Они высмеивают его решение уволить судью конституционного суда за то, что тот работал еще при президенте Януковиче, а также планы по возвращению Крыма, которые белорусы считают утопичными.

Белорусские журналисты осуждают решение Зеленского национализировать «Мотор Сич», отобрав собственность и бизнесменов Китая, который является крупнейшим внешнеэкономическим партнером Украины. Они полагают, что украинский президент сделал это под давлением США.